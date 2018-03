ADATA ED600 – sau cum sa-ti treci HDD-ul pe USB

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Unul dintre gadget-urile de care toti am avut nevoie cel putin o data in viata este acest ADATA ED600. Acest gadget simplu si aparent banal te poate ajuta in foarte multe cazuri. Rolul sau este sa-ti permita sa-ti conectezi HDD-ul SATA prin USB la calculator sau laptop.

Practic este doar o cutie in care pur si simplu pui un HDD si pe partea cealalta iti ofera interfata USB. Este simplu, eficient si foarte util. Este acel tip de gadget pe care ar trebui sa-l aiba orice geek.

Cutiuta ADATA ED600 este foarte bine construita si ofera mai mult decat un suport confortabil pentru HDD. Aceasta este special conceputa sa absoarba vibratiile produse de HDD si chiar il protejeaza daca cumva versi un pahar de apa peste. Protectia IP54 este la posturi.

Desi nu este mentionat nicaieri am o presimtire ca protejeaza HDD-ul si la socuri. Este foarte bine construita si asa imi lasa impresia, dar nu bag mana in foc ca asa ceva nu am testat.

HDD-ul se introduce si nu se fixeaza in absolut nimic. Sta bine asa cum sta si nu trebuie sa-ti faci griji mai ales ca are capac. Intra in cei doi conectori de date si alimentare si voila. Mai departe te folosesti de cablul USB 3.0 din pachet care alimenteaza HDD-ul si transfera datele.

Speram la un USB Type C insa nu e timp pierdut. Poate la modelul urmator. Chiar si prin USB 3.0 nu trebuie sa va faceti griji pentru viteza de transfer. Viteza este data in mare parte si de HDD-ul tau. Eu cu un Toshiba si un WD am prins viteze foarte bune de maxim 150Mb/s si minim 60Mb/s.

Eu il vad util in alt mod. Tinand cont ca sunt HDD-uri portabile care merg direct la USB cu sau fara alimentare separata (vezi AICI si AICI doua modele testate de noi) poti folosi un SSD. Un SSD este sfant si poate nu ai cum sa-l introduci in laptop sau PC din diferite motive.

Aceasta carcasa, acest gadget, nu stiu cum sa-l denumesc mai exact, nu costa prea mult. Este in jur de 100 lei. Revin cu link daca gasesc si un pret exact.