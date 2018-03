O masina autonoma Uber a lovit un pieton

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Probabil ati vazut la televizor sau direct din sursa ce s-a intamplat ieri in SUA. Pe scurt, o masina autonoma Uber a lovit un pietonsi l-a omorat. Stirea poate fi interpretata in mai multe feluri, insa adevarul este unul singur.

Uber testeaza in SUA si Canada masini autonome, adica masini care se conduc singure. Problema este ca inca nu sunt suficient de inteligente incat sa poata functiona corect, dar mai este un factor foarte important de luat in calcul.

Pietonul nu circula regulamentar, iar cauza mortii lui nu trebuie aruncata pe masina. Ea doar si-a respectat drumul si indicatiile. In cazul in care masina era condusa de un om existau sanse ca acesta sa fie evitat deoarece omul este obsinuit cu greselile. Totusi, in masina se afla un sofer dar pe scaunul din dreapta.

Problema masinilor autonome nu tine doar de legislatie si infrastructura. Tine si de oamenii din jurul lor care ar trebui sa respecte cu strictete regulile de circulatie. Uber a oprit testele cu masini autonome in SUA si Canada, temporar.

Sursa: nytimes.com