Cat costa productia lui Galaxy S9 Plus

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

A devenit un trend de cativa ani ca telefoanele de top sa fie analizate piesa cu piesa si de a afla cat costa productia lor. Galasy S9 Plus a fost victima recenta si se pare ca este mai costisitor decat Note 8.

Costul de productie pentru S9 Plus este de 379 de dolari, cu 10 dolari mai mult decat in cazul lui Note 8 si cu 10 dolari mai putin decat in cazul lui iPhone X.

Pe scurt:

Bateria costa 5.5 dolari

Ecranul costa 72.5 dolari

Senzorii doar 5 dolari

Camerele foto sunt 48 de dolari

Procesorul 68 de dolari

Asamblarea costa 12.5 dolari

Nu am mentionat toate componentele, insa va puteti face o idee. El costa in total 379 de dolari, insa pretul de vanzare este in Romania in jur de 4400 lei. Daca vreti comparatii cu alte telefoane gasiti aici toate preturile de productie.