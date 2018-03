CafelutaIT 20.03.2018 – Shadow of the Tomb Raider, PUBG pe smartphone, Apple si propriile ecrane plus alte stiri

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Shadow of the Tomb Raider – un nou titlu cu Lara Croft va fi disponibil incepand cu data de 14 septembrie pe PC, Xbox, si PS. Trailer-ul arata fantastic, sa speram ca si jocul va fi la fel de bun. Ultimul chiar mi-a placut si inca il joc.

PUBG – daca sunteti fani aflati ca il puteti avea si pe telefon. Eu nu prea am rabdare sa-l joc, insa nu regret achizitia facuta. PUBG are un viitor frumos si cu siguranta se va dezvolta puternic si pe smartphone, dar si pe PC si console. Vezi mai multe AICI.

Apple – se zvoneste ca Apple lucreaza in secret la propriul lor display. In caz ca nu stiati, iPhone-urile au ecrane semnate de Samsung, LG, Sharp, in functie de model. Tineti minte: MicroLED. Mai multe AICI.

Android – o mica schimbare pentru sistemul de operare Android Wear. Acesta isi va schimba numele in Wear OS.

HTC – Modelul U12+ va fi singurul model flagship al companiei. Ar urma sa aiba ecran QHD in format 18:9 cu diagonala de 6 inch, doua camere principale de 16 si 12MP, Snapdragon 845, 6GB RAM si pana la 128BG memorie de stocare. Bateria ar fi de 3420 mAh. Vezi mai multe AICI.