Sennheiser deschide o fabrica de casti la Brasov

Unul dintre cei mai mari producatori de casti din lume, Sennheiser, deschide la Brasov o fabrica. Compania a anuntat planurile de a construi la noi in tara ce le va permite sa acopere si mai bine cererea din piata.

Sennheiser mai are fabrici in SUA, Germania si Irlanda, iar de anul acesta si in Romania. Fabrica de la Brasov este foarte importanta pentru ei deoarece le va asigura o piata de desfacere foarte mare.

Conform Co-CEO-ului Daniel Sennheiser, motivele pentru care compania a ales sa vina la Brasov sunt legate de infrastructura si conexiunea foarte buna cu zona economica europeana.

Sursa: computerblog.ro