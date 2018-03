Askoll ES2 scuter electric review: o alternativa excelenta pentru mobilitate urbana

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Recent am fost intr-un weekend la Roma si am avut ocazia sa ma plimb prin oras cu un Askoll ES2, un scuter electric foarte simpatic si util. Asa ca m-am gandit sa-i fac un mic review si sa deschid putin discutia despre scuterele electrice ca alternativa pentru transportul cu masina.

Inca din prima interactiune cu traficul din Roma iti dai seama ca oamenii s-au adaptat, pentru ca vezi: multe scutere si motociclete, Smart-uri, masini hibride si in general masini de clasa medie. Cea mai mare masina pe care am vazut-o prin trafic frecvent a fost Renault Kadjar. Erau foarte multe care faceau taxi.

Italienii din Roma nu circula in traficul infernal cu vapoare si tancuri, cum se intampla la noi. Iar lucrul asta l-am vazut si in alte orase unde traficul e foarte intens dar masina circula in continuare, nu stau blocate.

Am stat in Roma doar doua zile si una dintre ele am ales sa o petrecem pe scuter, pe care l-am inchiriat pentru ~27 Euro de la BiciBaci – pe care chiar ii recomandam, de alfel. Nu stiam ca va fi un scuter electric pana cand l-am ridicat si am fost surprinsi… placut. Sa vorbim acum despre scuter

Specificatii Askoll ES2

Scuterul are un motor cu o putere de 3000 W daca este echipat cu doua baterii (cum era si cel pe care ne-am dat noi) cu o capacitate totala de 2.1 kWh. Bateriile cantaresc 8 Kg bucata si se incarca in 3 ore fiecare. In total, producatorul promite o autonomie de pana la 80 Km in modul ECO.

Viteza maxima data de producator este de 45 KM/h, mie mi se pare ca merge si mai tare putin, spre 50. Insa poate doar arata mai mult.

Cum merge scuterul electric

Askoll ES2 are trei moduri de functionare: Eco, Normal si Power si doua nivele de franare regenerativa. Acestea functioneaza in felul urmator.

Modul Eco. Scuterul accelereaza lent, oricat de tare ai trage tu de manerul de pe ghidon. Viteza maxima este limitata la 25-30 KM/h, dar poti merge lejer in trafic aglomerat cu modul asta. Cand treci din Power in Eco castigi cam 10% autonomie.

Modul Normal. Acceleratia e mult mai ok decat la ECO, poti face chiar si cateva sprinturi. Totusi, daca ai de urcat o panta mare si nu esti chiar slabut, modul acesta nu te va ajuta si va trebui sa treci la urmatorul.

Modul Power. Foloseste intreaga putere a motorului dar trage tare si din baterie. Acceleratia e destul de faina in acest mod si poti lejer sa pleci primul de la semafor. 🙂

Franarea regenerativa. Pe primul nivel aproape ca nu se simte deloc, pe al doilea aceasta e destul de agresiva dar am avut impresia ca nu functioneaza constant. In orice caz, nu te poti opri de la 30-40 Km/h prea repede doar folosind franarea regenerativa. Cel mai bine se simte cand cobori o panta mai abruta si nu trebuie sa franezi deloc, poate doar sa accelerezi putin.

In orase fara dealuri, cum e Timisoara, poti merge lejer pe Normal sau chiar pe Eco. Roma are destul de multe urcari si coborari asa ca modul Power chiar era necesar cateodata.

Selectare mod franare regenerativa Selectare mod rulare Mod eco Mod normal Mod Power

Scuterul are si un mic display pe care vezi capacitatea ramasa a bateriei (in stanga) si un mic trip computer in dreapta. Pe acesta din urma poti sa consulti urmatoarele: total km parcursi, km parcursi de la reset, autonomie baterie in km.

Mai jos vedeti doua poze semnificative, una de la plecare, alta de la intoarcere. Am facut 36.3 Km cu 63% din prima baterie si 64% din a doua baterie. Autonomia spunea ca se mai pot face vreo 20 si ceva de km in modul Eco. Insa eu am mers in toate modurile si toate stilurile, pentru ca stiam ca o sa-mi ajunga autonomia toata ziua.

Baterie plecare Maker:S,Date:2017-9-12,Ver:6,Lens:Kan03,Act:Lar02,E-Y

Mi-a placut mult ca scuterul destul de jos si de mic incat sa il poti manevra usor in parcari sau la semafor. De asemenea, faptul ca in afara de zumzetul motorului electric nu auzi nimic, nu ai vibratii sau fum, e genial. La final de zi hainele si parul nu iti miros de parca ai fost la taiat lemne, cum se intampla dupa o tura cu un scuter normal, mai ales daca e in 2 timpi.

Am fost mirat ca, desi e vorba de un vehicul electric, farul avea bec cu halogen. Sunt convins ca un bec cu LED ar mai adauga cativa km la autonomie. Am vazut ca au si un model nou, ES3, care desi are aceeasi capacitate a bateriei viteza maxima e de 70 Km/h si autonomia maxima de 96 Km. Vad ca toate becurile sunt cu LED pe acest model.

Mai jos aveti un clip oficial de prezentare:

Cat costa un astfel de scuter si ce alternative avem in Romania

Askoll ES2 e produs de o companie italiana si costa 3000 euro. E un pret destul de piperat pentru un scuter insa probabil ca in vest, unde salariile sunt mai mari si orasele mai aglomerate e o afacere buna. Nu stiu daca-l poti cumpara de undeva din Romania, n-am gasit asta, dar sunt convins ca daca vrei unul il poti aduce din Italia. Mai multe detalii gasiti pe site-ul oficial.

Totusi, exista cateva alternative bunicele si in Romania, la preturi mai mici, as fi chiar curios sa testez asa ceva:

O alta alternativa pentru transportul urban e trotineta electrica, am testat si noi una de la E-Twow acum ceva timp, gasiti review-ul AICI.

Voi ce parere aveti, fac parte bicicletele/scuterele/trotinetele electrice parte din viitorul mobilitatii urbane? Aveti asa ceva? V-ati cumpara?

Eu va spun ca, dupa experienta avuta, mi-ar placea tare un scuter electric. Problema e ca atunci cand stai la bloc nu il prea poti avea, pentru ca sigur o sa dispara in scurt timp.