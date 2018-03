Telefonie fixa: mai foloseste cineva acasa?

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Ma gandeam zilele astea la vremurile cand telefoanele mobile nu existau si toata lumea vorbea la fix. Acum aproape ca nici nu mai gasesti oferte la telefonie fixa, dar ele inca mai exista. Voi mai folositi asa ceva?

Telefonul fix a fost o componenta importanta a copilariei mele. Vorbeam cu colegii sau cu prietenii, intram pe internet prin dial-up (26 Kbps, ce vremuri) si, la final de luna, mi-o luam de la ai mei cand venea factura.

Ulterior, cand am ajuns la liceu am primit si primul meu telefon mobil, un Sagem MY X-2 cu sunete polifonice si ecran color. Problema era ca in afara de a fi sunat, a ma juca cateva jocuri si a mai da un SMS, nu prea puteam face mare lucru. Nici macar sa sun, ca aveam vreo 30 minute in retea pe luna, de care trageam pana la final.

Telefonul fix a ramas si el in familie pana acum vro 6-7 ani, cand RDS a decis sa ceara bani pentru el si i-am convins pe ai mei sa-l scoata, ca oricum nu-l mai foloseste nimeni.

Voi mai aveti telefonie fixa acasa? Daca da, de unde si de ce? Daca nu, mai stiti persoane care inca mai au?