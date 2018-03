Developerii pot folosi Google Maps pentru a modela locatiile din jocurile lor video

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Conform unui post de pe blogul oficial Google, developerii se vor putea ajuta incepand de pe 14 martie de Google Maps pentru a modela locatiile din viitoarele lor titluri.

Cu ajutorul acestei tehnologii, va fi mult mai usor pentru developeri sa readuca la viata orase intregi, totul fiind actualizat in timp real.

Pentru inceput, Google Maps a fost integrat in motorul grafic Unity – cladirile, strazile sau parcurile fiind prezente ca obiecte. La nivel teoretic vorbind, conform Google, tot ce trebuie developerii sa faca este sa isi utilizeze texturile dorite pe aceste obiecte. Imaginati-va cat de simplu este acum sa redea un oras post-apocaliptic sau unul dupa razboi doar ajutandu-se de aceasta tehnologie.

“With Google Maps data integrated into Unity, we were able to focus our time and energy on building detailed virtual experiences for our users to find virtual dinosaurs in the real world.” – Alexandre Thabet, CEO, Ludia

Chiar daca articolul face referinta mai mult la partea de gaming mobila – smartphone plus realitate virtuala, cu siguranta va ajunge si in titluri pe PC daca se dovedeste flexibila, motorul grafic Unity fiind folosit in titluri PC precum Rust, Gone Home sau Cities in Motion 2.

Un demo live pentru aceasta tehnologie va fi prezentat la Game Developer Conference saptamana viitoare in San Francisco.

[ Sursa ]