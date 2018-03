Volkswagen investeste masiv in tehnologia masinilor electrice

Dupa scandalul Dieselgate, cel mai mare producator de automobile din lume – Volkswagen AG, pare pregatit sa se ia la tranta cu Tesla.

Grupul german va investi 25 de miliarde de dolari in tehnologia necesara fabricarii masinilor electrice.

Conform Bloomberg, la ora actuala VW are 3 fabrici cu tehnologia necesara pentru a fabrica asemenea masini si doreste sa se extinda pana la 16 in urmatorii patru ani.

CEO-ul VW, Matthias Mueller a declarat ca nu e necesar ca bateriile sa fie produse de ei, optand pentru achizitionarea lor si de la alti furnizori mai experimentati.

Building up expertise and mastering the technology does not necessarily imply that we want to start large-scale assembly of batteries ourselves… Others can do it better than we can.