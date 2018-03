Galaxy Note 9 nu va avea senzorul de amprenta sub ecran

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Chiar daca Galaxy S9 si S9 Plus tocmai au fost lansate, primele zvonuri despre fratele mai mare din seria Note au inceput sa apara.

Din pacate nu este o veste buna – inca dinainte de aparitia lui S8 se zvonea ca acesta va avea senzorul de amprenta sub ecran, dar l-a avut intr-o pozitie incomoda pe spate. Note 8 a dezamagit la randul lui cu aceiasi pozitie nenaturala, iar lucrurile stau ceva mai bine acum pe S9, dar din pacate tot nu sub ecran. Se pare ca nici Note 9 nu va beneficia de senzor sub ecran daca este sa ne luam dupa Ming-Chi Kuo de la KGI Securities, desi chinezii de la Vivo folosesc deja aceasta tehnologie.

De ce crede respectivul una ca asta? Pentru ca senzorul nu respecta inca cerintele lui Samsung privind securitatea. Aceiasi KGI au fost cei care in august 2017 spuneau ca S9 si S9 Plus nu va avea senzor de amprenta sub ecran.

