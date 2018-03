AMD castiga teren si isi prezinta planurile de viitor

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Pe 12 martie 2018 AMD a tinut un eveniment numit “One Year Ryzen Anniversary”. Dupa cum ii sugereaza si numele, ei au sarbatorit 1 an de la lansarea primului procesor Ryzen si prezinta planurile pentru 2018, precum si rezultatele fiscale de pe 2017.

Jim Anderson, vicepresedinte si general manager al AMD, marturiseste ca planul pentru viitorul apropiat al companiei este sa ajunga la acelasi procent de market share pe care il aveau in anii 2000 – pe vremea acea multumita procesoarelor Athlon64.

In timp ce in anul 2017 focusul AMD a fost introducerea procesoarelor Ryzen pentru desktop-uri, in 2018 vor incerca sa castige un procent mai mare pe piata notebook-urilor. Tot in 2017, acestia au crescut cu 50% pe piata procesoarelor pentru PC, de la 8% la 12%.

Luna viitoare este asteptata a doua generatie de procesoare Ryzen 2000, iar daca planul lor – mai multe core-uri si mai multa performanta functioneaza si practic, atunci cu siguranta vor avea succes.

Competitia este mereu buna, iar anul trecut acest lucru a fost usor observabil daca aruncam un ochi asupra celei de-a 8 generatii de procesoare I de la Intel, cand lucrurile au inceput pentru prima oara in ultimii ani sa se schimbe.

