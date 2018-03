DJI Mavic Air – filmare 4K din drona

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Drona DJI Mavic Air este printre cele mai populare si laudate modele de pe piata. Pretul pe masura specificatiilor nu ii sperie pe pasionatii de filmari aeriene, insa acum este la oferta la un retailer din China.

Drona are un senzor de 12MP ce poate filma la rezolutie 4K cu stabilizare optica de imagine oferita de un gimbal pe 3 axe. Filmarile sunt demne de cel mai inalt nivel, si la propriu si la figurat.

Drona poate realiza fotografii de tip panorama la 32MP, fotografiile pot fi cu HDR sau fara, iar filmarile se pot realiza si in slow motion.

Drona are o memorie de 8GB, dar se poate atasa un card microSD si are port USB C pentru transfer rapid. Tinand cont de dimensiunea mare a fisierelor 4K, acestea trebuie transferate rapid.

Despre drona puteti afla mai multe informatii de la TomTop si tot de acolo o puteti cumpara la pretul de 689 euro.