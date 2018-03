Huawei P20 mizeaza pe fotografie si este insotit de fratiori

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

A venit primavara si asteptam lansarile cele mai importante din acest an. Printre ele se afla si Huawei P20, un telefon ce arata neasteptat de bine si speram sa vina cu un soft mai bine pus la punct. Acesta a fost dezvaluit in cateva randari 3D si stim deja cum o sa arate.

Huawei P20 Pro are 3 camere foto principale si o camera secundara. Urmeaza sa fie lansat pe 27 martie si are acel breton in stilul iPhone X, insa mult mai mic. Cu toate ca ecranul este cat se poate de alungit, Huawei nu a renuntat la butonul home fizic.

Cele 3 camere sunt aliniate tot in stilul iPhone X, insa promit o experienta foarte buna si mizeaza foarte mult pe AR. Tin minte ca Sony a pornit trendul asta in 2013-2014 si nimeni nu a fost atras de asa ceva.

Huawei P20 cel simplu pare sa nu mai aiba acel buton home, iar senzorul de amprenta este pe spate. Diagonala are 5.84 inch, rezolutie 1080 x 2280, camera de 16MP si 2MP, 24MP pentru camera frontala, 4GB RAM si 64GB de stocare. Bateria de 2900 mAh si cam atat.

Va fi si un model Lite despre care nu stim prea multe, dar aflam pe 27 martie.