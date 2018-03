CafelutaIT 7.03.2018 – Testez aplicatia AMD Link, Xiaomi, Huawei si altele

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Huawei – P20 a fost scapat pe net sub forma de randari 3D si putem vedea cele 3 camere de pe spate. Ok, deci daca ni se parea ridicol cand vedeam telefoane cu 6-8-10 core-uri, acum o sa ni se para ridicol cand vedem 2-3-4-10 camere foto. Nici macar nu e nevoie de ele…Conform scaparilor o sa vedem telefonul pe 27 martie.

Xiaomi – Mi Mix 2s a fost si el scapat in cateva fotografii spion si se poate vedea felul in care a fost integrata camera foto secundara. Am ras cu gura pana la urechi 🙂 Vine tot pe 27 martie, are 2 camere principale, Snapdragon 845.

AMD – M-am decis sa testez aplicatia AMD Link. Daca nu stiti despre ce este vorba va spun pe scurt: poti vedea pe telefon informatii despre placa ta video in timp real. Dupa ce ma joc putin revin cu un review. Daca vrei si voi sa o incercati impreuna cu ultimul driver, link AICI.

AMD – Stati ca nu am terminat. Ieri a fost lansat noul driver AMD Adrenalin Edition 18.3.1: eSport Optimization, ce sporeste performantele in Dota 2, Overwatch, si PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). Gasiti mai multe informatii AICI.

Uite un clip interesant:

Toyota – celebrul model Supra a fost readus la viata intr-un concept momentan si urmeaza sa fie lansat oficial curand. Din pacate nu stim mare lucru, dar se zvoneste ca imparte sasiul cu BMW M4.

Volkswagen – conceptul ID Vizzion propune o autonomie de 665 km doar dintr-un motor electric. Are doua motoare 306 si 102CP.