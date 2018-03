Translator vocal instant care te ajuta sa comunici mai usor

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Un gadget pe care mi l-am dorit de foarte mult timp si despre care nu credeam ca va deveni realitate atunci cand eram mic, este acest translator vocal. Acest gadget iti traduce automat discutia dintre tine si o persoana si face mai usoara calatoria ta intr-o tara straina.

Acest gadget arata ca un reportofon si are un microfon si un difuzor. Traduce in mod automat din 30 de limbi diferite si are nevoie de o conexiune prin Bluetooth la telefonul tau. Probabil se leaga la Google Translate.

Doar ii spui un text si el il traduce in limba pe care o cunoaste interlocutorul tau. Are baterie de 800 mAh, o raza de transmisie de 10m si suporta urmatoarele limbi: Chinese(Simplified/ Traditional/ Cantonese), English(US/ UK/ Australia/ India), Korean, Japanese, French(France/ Canada), German, Spanish(Spain/ Mexico), Thai, Italian, Dutch, Greek, Portuguese(Portugal/ Brazil), Russian, Arabic(Egypt/ Saudi Arabia /International), Hungarian, Swedish, Czech, Finnish, Danish, Polish.

Costa 60 de dolari la TomTop. Mai multe oferte AICI.