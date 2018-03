Iata cum arata un ecran AMOLED de la Samsung daca sta mult timp aprins

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Astazi eram in trecere printr-un showroom Orange, uitandu-ma la niste smartwatch-uri, ca tot vine ziua mea, si am vazut doua Samsung-uri la care ecranul arata cel putin dubios.

E vorba despre un Note 8 si un S8. Ceea ce vedeti in poze e definitia perfecta a fenomenului numit „burn in”, lucru de care poate suferi, teoretic, orice ecran OLED, nu doar cele de la Samsung. Totusi, m-a surprins sa vad asta pe Note 8, avand in vedere ca telefonul e destul de nou.

Samsung Galaxy Note 8 burn in Samsung Galaxy S8 burn in

Pana acum am vazut un ecran „ars” doar in poze. Am avut S7 Edge si acum am Google Pixel 2, niciunul din ele n-au suferit de problema asta, desi folosesc mult Waze, chiar si in calatorii lungi. Probabil ca telefoanele din poze au stat cateva luni cu aceeasi poza pe ecran, altfel nu-mi pot explica.

Voi ati patit vreodata asa ceva cu telefonul din dotare?