O intrebare scurta: voi ce browser folositi in 2018 si de ce? Am prefera sa raspundeti cu argumente ca sa stim si noi de ce folositi Chrome si nu Mozilla sau invers. Eu folosesc Chrome si acasa si la birou pentru ca sunt familiarizat cu el si am suficinta memorie RAM. Plus ca este foarte simplu de utilizat. Am incercat si Edge, Mozilla sau Opera, insa nu m-au dat pe spate.

Stiu ca Mozilla a continuat sa se imbunatateasca, iar Opera include acum WhatsApp. Insa nu am putut sa ma obisnuiesc cu ele si nu am vazut nici o diferenta de viteza intre ele si Chrome. Doar Edge-ul mi s-a parut foarte rapid, dar….ii lipseste ceva.

Asadar, ce browser folositi si de ce? Sectiunea de comentarii este doar a voastra.