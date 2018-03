Detector de miscare cu camera de supravegere inclusa

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Astfel de produse se folosesc in mod special in locurile in care o camera de supraveghere n-ar trebui sa fie vizibila. In cazul de fata este ascunsa intr-un senzor de miscare fals si se poate monta aproape peste tot.

Camera functioneaza cu baterie si ofera pana la 12 ore de inregistrare. Este greu de depistat, filmeaza la rezolutie inalta 1280 x 960 pixeli in format AVI, are senzor de 2MP si unghi de 72 de grade. Are microfon, iluminare minima de 1 lux si slot microSD pana la 32GB.

Rezista la temperaturi cuprinse intre -10+60 grade Celsius, bateria are 2200 mAh si se incarca in 4 ore. Pentru 40 min de filmare are nevoie de 1GB. La pachet vine si cu o telecomanda de control.

Costa 12 dolari cu codul WDTP la TomTop.