Cafeluta IT 2.03.2018 – AMD Ryzen, Huawei, LG si altele

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

AMD – Sarbatoreste 1 an de la lansarea procesoarelor Ryzen. In ultimele 12 luni au fost lansate 20 de procesoare Ryzen, IPC-ul a crescut cu 52%. Citez din comunicatul de presa: „Avem un plan pe termen lung pentru un roadmap care este construit pe inovație pe care am oferit-o cu ‘Zen” pentru anii ce vor urma și ne va consolida poziția ca putere de conducere în inovație în computing de înaltă performanță.”

Huawei – Lider mondial in domeniul tehnologiei (nu o spunem noi ci comunicatul de presa) a prezentat proiectul RoadReader, devenind primul producator de smartphone-uri din lume care a reusit performanta sa conduca o masina doar cu inteligenta artificiala din smartphone. Cu inteligenta artificiala din Mate 10 Pro, review AICI, compania a reusit sa piloteze un Panamera. Proiectul RoadReader initial de Huawei recunoaste peste 1000 de obiecte si invata din mers.

Philips – A lansat noi monitoare din seria E9 cu diagonale de 27 de inch si rezolutie Full HD. Au un design modern cu margini inguste, panouri IPS sau TN, FreeSync, Flicker Free, Ultra Wide Color, HDMI si Display Port.

Huawei – in cadrul MWC a fost prezentat Huawei 5G, un device ce suporta standardul global de telecomunicatii 3GPP pentru tehnologia 5G. Are chipset Balong 5G01 cu viteze de pana la 2.3 Gbps.

LG – Proiector UHD 4K pentru acasa. Se numeste HU80K si a castigat Best Of Innovation la CES. Este compact si ofera o rezolutie ridicata, o claritate buna si are un pret decent. Design-ul este unul unic.

AOC – AG352UCG6 este un monitor curbat de 35 inch cu o rata de refresh de 120Hz si rezolutie 3440 x 1440 pixeli. Dispune de G-Sync, Flicker Free, suport de casti, AOC Shadow Control si este destinat gaming-ului.