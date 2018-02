Tenda F9 – router wireless cu acoperire buna

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Ne-am declarat incantati de produsele Tenda si le-am recomandat cu cateva ocazii. Recent am testat un router cu specificatii modeste destinat utilizatorilor care cauta nu neaparat o viteza mare ci o acoperire ridicata.

Tenda F9 are 4 porturi Gigabit dintre care 1 va fi deja ocupata de mufa de internet. Astfel mai raman disponibile 3 porturi pentru alte dispozitive pe care le poti conecta ulterior.

Semnalul Wi-Fi este amplificat de 4 antene flexibile de 6dBi insa nu detasabile. Acestea sunt destul de mari si ofera o acoperire foarte buna a semnalului.

Router-ul are dimensiuni mici, insa antenele il fac sa para mai mare. Avantajul este ca se poate monta pe un perete si il poti ascunde prin casa.

Tenda F9 nu este un router gigabit, insa este adresat celor care vor semnal Wi-Fi puternic oriunde in casa. Eu am prins semnal in toate cele 4 camere si am avut o viteza stabila.

Acesta mizeaza pe o retea de 2.4GHz ce are avantajul unei acoperiri mari dar la o viteza modesta in comparatie cu banda de 5GHz. Insa si pretul isi spune cuvantul.

Pe partea de software nu pot spune ca Tenda F9 vine cu ceva revolutionar sau nou. Ofera aceleasi functii pe care le gasesti si la un alt router al companiei, insa cu mentiunea ca acesta nu are USB, deci nu iti poti conecta HDD-ul la el.

In schimb ofera o aplicatie pe mobil destul de simpla de unde poti vedea cati useri sunt conectati la retea si informatii esentiale despre semnal.

Tenda F9 costa 139 lei la Media Galaxy.