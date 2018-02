Casti pe USB si cu vibratii Trust Creon GXT 345

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Castile de la Trust au fost mereu bune in raport cu pretul lor. Insa compania si-a propus sa evolueze si sa ofere produse mult mai calitative chiar daca pentru asta a fost nevoie sa creasca si pretul final. Insa consider ca oricine ar plati un ban in plus pentru o pereche de casti foarte buna precum Creon GXT 345. Dupa multe saptamani de testare am ajuns la o concluzie.

Castile Creon GXT 345 sunt o evolutie vizibila in calitate. Trust a pus probabil tot ce au avut mai bun in bucataria lor tehnologica incat sa produca o pereche cu un design atragator si un sunet puternic.

Castile sunt dintr-un plastic alb mat mult diferit de ceea ce stiai pana acum. Doar punand mana pe el vei simti plusul de calitate si atentia la detalii. Au banda de sustinere cu baza metalica, reglaj foarte precis, cupe dintr-un burete moale si confortabil ce imita pielea si sunt foarte usoare.

Puse pe cap le vei simti foarte moi. Cu timpul uiti de ele si nu se va intampla sa iti produca presiune prea mare pe ureche.

Firul este unul simplu pe care este amplasata o telecomanda cu 2 potentiometre pentru vibratii si volum. Microfonul este foarte mic si aproape ca nu o sa-l vezi. Acesta este pe casca stanga si este destul de mic. Se aude neasteptat de bine, insa de cateva ori mi s-a atras atentia sa vorbesc putin mai tare deoarece acesta nu este foarte aproape de gura.

Potentiometrul de vibratii regleaza puterea vibratiilor in tandem cu bassul, insa nu este la fel de pronuntat ca la alte modele precum GXT 363.

Volumul este puternic sau mediu in functie de persoana. Eu avand o placa audio dedicata ce poate oferi un volum mult mai ridicat decat orice solutie integrata sau decat orice pereche de casti pe USB, as putea spune ca volumul este decent.

In realitate volumul este foarte ridicat si nu trebuie facuta aceasta comparatie. Cine isi cumpara aceasta pereche cu siguranta nu are o placa audio dedicata si vrea o solutie pe USB ca sa o poata folosi si pe laptop.

Difuzoarele au un diametru de 40mm si ofera un sunet neasteptat de clar si de bogat in detalii. Cum spuneam si mai devreme, Trust evolueaza si aceste casti sunt primul semn.

Aceste casti mai dispun de virtualizare 7.1, insa nu-ti spune sperantele in asta. Insa cu siguranta te intereseaza impedanta de 32Ohmi si frecventa de raspuns cuprinsa intre 20 si 20.000Hz.

Sunt printre putinele casti pe care le-am avut la test si nu a fost nevoie sa le schimb atunci cand ascultam muzica. Le-am putut folosi atat in gaming cat si in sesiunile de relaxare.

Castile vin si un driver la pachet pe care il poti descarca de pe site-ul producatorului. Este destul de simplu si nu are multe setari. Este foarte usor de utilizat si te ajuta sa-ti pui la punct sunetul dupa bunul plac.

Recomand castile indiferent ca le vrei pentru gaming sau pentru muzica. Costa la eMAG 198 lei.