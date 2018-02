Review laptop Acer Nitro AN515-51 – i7 7700HQ si GTX 1050Ti

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In ultimul an am avut la test o gama foarte variata de laptop-uri de la Acer. Le-am cunoscut aproape pe toate si nu este ceva care sa ne mai surprinda la actualele modele. Ultimul model pe care l-am avut la test a fost un model din seria Nitro destinat gaming-ului. Acesta are un hardware foarte puternic, este compact si l-as vedea ca pe un companion de incredere si nu neaparat pentru gaming.

Design

Laptop-ul de fata isi exprima personalitatea prin culorile puternice si deja clasice pentru acest tip de laptop. Negrul si rosul fac o echipa foarte buna si niciodata nu a dezamagit. Pastreaza aceleasi linii de design ca modelele anterioare testate de noi.

Pe capac este un plastic usor lucios si finisat in asa fel incat sa-ti ofere impresia ca ar fi slefuit ca un metal. Plasticul din zona tastaturii este de o mai buna calitate, usor lucios si cu un feeling premium.

Marginile ecranului sunt la prima vedere un pic cam groase, dar per total arata bine asa cum sunt si se integreaza in liniile de design. Difuzoarele sunt amplasate strategic pe latura inferioara chiar sub trackpad, fiind astfel mai aproape de utilizator.

Drept conectica ofera 3x USB, 1x HDMI, mufa LAN, jack audio, card reader, USB C.

Ecran, difuzoare, tastatura

Ecranul are o diagonala de 15.6 inch si rezolutie Full HD. Este un panou IPS cu un strat anti reflexie aplicat incat sa nu reflecte lumina din incapere sau razele soarelui. Se va descurca foarte bine daca il utilizezi in oras.

Fiind un IPS este normal sa se vada bine, insa pentru gaming acest lucru este un minus datorita problemelor specifice acestui panou. Insa acest model nu este adresat gamerilor profesionisti ci celor care vor un pic de divertisment fara pretentii prea ridicate.

Difuzoarele sunt la fel ca la celelalte modele testate de noi. Au tehnologie Dolby, un sunet puternic si clar si este o placere sa le utilizezi. In marea majoritate a timpului am folosit castile din dotare si am observat ca dispune de o amplificare foarte buna.

Tastatura este una tipica. Are iluminare in spatele butonului iar tastele WASD si sagetile sunt usor intarite incat sa ofere un feedback mai pronuntat in gaming. Are si tastatura numerica, iar butonul de power este in tastatura.

Racirea

Racirea mi s-a parut usor zgomotoasa pentru gusturile mele chiar si in idle. Ventilatoarele de la interior isi fac treaba foarte bine si trebuie sa raceasca niste componente destul de puternice. Cu castile pe cap o sa ignori zgomotul.

Temperaturile nu sunt cele mai corecte deoarece acest model a fost un sample, dar va pot spune ca au fost in grafic.

In gaming

Am testat aceleasi titluri pe care le stiti deja din alte review-uri. In viitorul apropiat urmeaza sa ne marim colectia de jocuri pentru a putea fi la curent cu performantele urmatoarelor modele. Asadar, uite ce FPS mediu am scos in titlurile urmatoare

LoL – 105FPS cu setari Very High

GTA 5 – 63FPS cu setari High

PUBG – 44FPS cu setari High

Rise of the Tomb Raider – 59FPS cu setari Medium

HITMAN – 43 FPS cu setari Medium

BF1 – 50FPS cu setariu High

Specificatii

Procesor: i7 7700HQ 2.8GHz

Placa video: GTX 1050Ti

RAM: 32GB

Stocare: SSD 500GB plus HDD 1TB

Ecran: 15.6 inch Full HD IPS

UPDATEA la pret in curand!