Pret si disponibilitate Samsung Galaxy S9 si S9 Plus in Romania

Ieri a fost lansat Samsung Galaxy S9 si fratiorul sau mai mare S9 Plus ce ofera in plus o camera foto si 6GB RAM. Ieri nu am avut nici un pret sa va oferim, asa ca astazi am revenit cu ceea ce va intereseaza cel mai mult. Uite care sunt preturile pentru Galaxy S9 si S9 Plus in Romania.

Momentan doar la eMAG l-am gasit, dar sigur trebuie sa apara si la Quickmobile.

La operatori telefonul este disponibil prin:

Din cate se pare eMAG iti ofera un voucher de 450 lei daca aduci telefonul sau tableta la schimb (functionale) si un alt voucher (in total 2200 lei reducere) daca te duci in showroom cu telefonul sau tableta la schimb. Mai multe informatii despre aceasta oferta gasiti AICI.

