Dacia Duster 2018 (EDC – automat) review: cea mai confortabila Dacia de pana acum

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Acum doua saptamani mergeam la munte cu noul Duster 4×4 si descriam intreaga experienta intr-un review amplu. Acum am revenit, asa cum am promis, cu review-ul pentru Dacia Duster 2018 (4×2) cu cutie automata EDC, masina alaturi de care am facut peste 800 km.

Va recomand cu caldura sa-l cititi pe acela prima data, daca sunteti interesati de aspecte ce tin de interior, exterior, dotari, imbunatatiri fata de versiunea anterioara sau tractiune 4×4. In acest review voi face referire doar la ceea ce aduce cu sine cutia automata EDC si la lucrurile pe care poate le-am omis in review-ul precedent. In rest, tot ce am zis ramane neschimbat.

Practic, acest Duster a fost identic cu celalalt din toate punctele de vedere, singurele diferente au fost: culoarea, tractiune 4×2 si cutia automata.

Dacia Duster 1.5 dci EDC ne-a fost oferit in teste de catre Auto Europa – Timisoara (concesionar Dacia, Renault, Nissan). Urmeaza sa testam, in perioada urmatoare: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Navara, Renault Zoe 40 KW, Nissan Leaf (cand apare) si altele.

Tinuta de drum, confort si motorizare

Avand in vedere cele mentionate mai sus, sarim direct la ceea ce s-a schimbat fata de versiune cu cutie manuala.

Tinuta de drum si confort. Chiar daca masina a ramas aceeasi, confortul s-a schimbat radical. Va pot spune fara resentimente ca acest Duster cu EDC este cea mai confortabila Dacia de pana acum. Am facut intr-un weekend 885 Km, atat ca si sofer cat si ca si pasager si nu m-am simtit deloc obosit.

Cutia de viteze EDC (Efficient Dual Clutch) schimba extrem de bine treptele. Am aflat ca aceasta este produsa de compania germana Getrag, companie care mai produce cutii de viteze cu dublu ambreiaj si pentru BMW, Ferrari, Mitsubishi, Renault sau Ford. Evident, partile componente difera in functie de forta dezvoltata de motor, insa principiul de functionare este acelasi.

In orice caz, sunt aproape sigur ca fix aceeasi cutie de viteze o gasim pe Renault Megane, Kadjar sau altele.

Am condus pana acum toate tipurile de cutii de viteza automate: robotizata (pe Dacia Easy-R), clasica (convertizor de cuplu), dublu ambreiaj (DSG si acum EDC) si CVT (Xtronic) – cutie pe care o are Nissan Qashqai-ul pe care il conduc zilnic. Daca vreti o comparatie la nivel de fluiditate in ceea ce priveste schimbarea treptelor de viteza, atunci pot sa spun ca EDC este undeva la mijloc. In unele situatii pot spune ca e peste DSG dar in general sub Xtronic (care practic simuleaza treptele de viteza). In orice caz, la drum lung cam toate se comporta la fel, mai putin cele robotizate.

Totusi, DSG este peste EDC in ceea ce priveste invatarea si anticiparea. Nu mi se pare ca EDC invata stilul de condus ca sa se comporte la fel in urmatoarele situatii similare, asa cum face DSG.

Ma mai intreba cineva cum se fac schimbarile pe modul manual. Se fac ok daca lasi acceleratia cand schimbi, dar nu sunt la fel de rapide ca si pe Drive. Nu as folosi modul manual decat in cazuri exceptionale, in general cutia se descurca mai bine decat omul.

In concluzie la acest capitol, cutia EDC este exact ceea ce te astepti: schimba bine, anticipeaza perfect ceea ce doresti sa faci (in functie de cum apesi pedala de acceleratie) si este extrem de confortabila atat prin oras cat si la drum lung.

Insa ca la orice lucru, pot sublinia si cateva aspecte mai putin pozitive:

La mersul cu spatele masina poate accelera extrem de rapid chiar daca atingi doar putin pedala de acceleratie, trebuie sa o lasi sa plece singura si abia dupa aceea sa accelerezi usor. La plecarea cu fata lucrurile stau mult mai bine, insa tot trebuie sa fii bland cu pedala de acceleratie. Insa aceste aspecte se invata in timp destul de scurt.

In general cutiile de viteza automate merg subturat, insa EDC-ul de pe Duster mi se pare ca e un pic exagerat cateodata astfel incat apar vibratii in masina de la subturarea motorului.

La trecerea prin R (PRND sau invers) se activeaza senzorii si camera spate, chiar daca nu stai nici o secunda pe R

Iar ca sa mai punctez ceva la capitolul confort, va mai spun si ca zgomotul in masina este in general mai mic cu EDC pentru ca masina nu merge turata si schimba exact asa cum trebuie (in general). Ba mai mult, se pare ca o parte din zgomotul de dupa 120 Km/h (despre care vorbeam in celalalt review) era dat de cutia de viteze iar aici acesta a disparut.

In oras, combinatia EDC + Start/Stop iti ofera un nivel de zgomot destul de mic in habitaclu dar, dupa cum spuneam, diferentele se simt si la drum intins.

Motorizare. Avem acelasi motor ca si pe versiunea manuala, 1.5 dci 110 cai, insa cutia automata il face sa se simta mult mai vioi. Datorita faptului ca avem treptele etajate altfel si ca schimbarea lor se face rapid, Duster EDC se simte mult mai fasnet si mai sportiv. Masina trage foarte bine pana pe la 130 KM/h si destul de ok pana pe la 150-160.

Mai jos avem un 0-100 pe asfalt semi-umed, ca tot ne intreba un cititor. Rezultatul este de 10-11 secunde. Nu e rau deloc.

Consum carburant

Am facut, in total, 885 Km cu Duster EDC. Consumul este unul format din 10% oras si 90% extern – drum national si autostrada. Per total, am ajuns acasa cu un consum mediu de 6.3%. Mers 140 pe autostrada si cat se putea pe drumurile nationale.

Consumul pe autostrada la 140 Km/h (in jur de 138 pe GPS) este intre 6.9% si 8% cu doua persoane in masina. Mai jos aveti si un consum instant.

Consum Dacia Duster EDC Consum Dacia Duster EDC

Ca atare, concluzionez ca daca e sa mergeti strict pe autostrada probabil veti avea un consum de 7%, iar daca mergeti doar pe drumuri nationale undeva la 6%. Mai trebuie tinut cont si ca masina avea 800 Km cand am luat-o si motoarele incep sa functioneze in parametri dupa cateva mii.

Cum merge Duster 2018 EDC off-road?

Sau, probabil ca intrebarea pe care multi o aveti este: merge Duster EDC off-road? Raspunsul simplu este: da si nu.

Mai pe lung, va spun ca ajuta foarte mult faptul ca garda la sol este ridicata. De asemenea, niste cauciucuri foarte bune fac diferenta, doar ca cele de fabrica sunt niste All- Season-uri din clasa medie, asa ca o panta putin mai inclinata si acoperita cu zapada i-a pus capac Duster-ului (poze mai jos). Cu toate acestea, anvelopele nu ne-au dat emotii pe niciun tip de drum: uscat, umed sau chiar si cu putina zapada.

Dacia Duster EDC offroad Dacia Duster EDC offroad Dacia Duster EDC offroad

Sunt convins ca niste cauciucuri mai bune ar schimba putin tractiunea, am vazut asta la mine pe Qashqai, unde am Nokian. Altfel, in cazuri de urgenta, niste lanturi pe roti te pot scoate din multe incurcaturi.

In orice caz, Duster 4×2 nu se compara sub nicio forma cu Duster 4×4. Daca ai mult de mers pe drumuri cu noroi sau zapada varianta 4×4 este pentru tine.

Preturi si concluzie: ce as alege eu

Dupa doua weekend-uri cu noul Duster, atat in varianta 4×2 cu cutie automata cat si in varianta 4×4 cu cutie manuala, va spun cu mana pe inima ca eu as alege varianta cu EDC. Confortul pe care ti-l ofera este peste nevoia mea de 4×4. Pe 90% din drumurile pe care le fac n-am nevoie de 4×4. N-am avut nici cand am fost la munte, doar ca am cautat eu drumuri cu noroi si zapada ca sa testez Duster-ul.

Evident, varianta ideala ar fi cu cutie automata si tractiune 4×4, dar nu o vad prea repede pe Duster, atat timp cat combinatia asta nu o gasim nici pe Kadjar sau Qashqai.

Dacia Duster 2018 EDC review Dacia Duster 2018 EDC review Dacia Duster 2018 EDC review

Masina testata de noi: Dacia Duster 1.5 dci 110 CP EDC in echipare Prestige costa 18450 Euro, dar cu toate dotarile optionale se ajunge la 19400 Euro. Cel mai ieftin Duster cu cutie automata este in varianta de echipare Confort, unde costa 16800 Euro cu acelasi motor. Mi-ar placea sa vad aceasta cutie si pe motorul de 1.2 TCe 125 CP.

Va puteti configura un Duster direct pe site-ul Dacia, iar daca sunteti din judetul Timis puteti programa un test-drive la AutoEuropa Timisoara.

Articole similare