Samsung Galaxy S9 si S9 Plus au fost lansate

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Samsung a lansat astazi flagship-ul pentru anul 2018. Galaxy S9 este telefonul care ar trebui sa ne cucereasca si se lupta pentru titlul de telefonul anului. Alaturi de el se afla Galaxy S9 Plus, o alternativa mai mare si putin mai puternica. Uite cum arata Galaxy S9 si S9 Plus si vezi daca merita.

Telefoanele sunt construite din sticla si seamana in proportie de 90% cu generatia anterioara. Diferenta se vede la senzorul de amprenta, acum fiind mai mic si amplasat sub camera. Nu puteau sa faca asa de la bun inceput?

Specificatiile sunt urmatoarele:

Ecran de 5.8 inch pe S9 si 6.2 inch pe S9 Plus, ambele Super AMOLED cu rezolutie Quad HD. La fel ca generatia anterioara.

Procesor: Exynos 9910 sau Snapdragon 845 in functie de piata

RAM: 4GB pentru S9 si 6GB pentru S9 Plus.

Camerele foto: 12MP pe spate cu f/1.5 sau f/2.4, stabilizare optica, dual-pixel. S9 Plus are 2 camere.

Camera foto secundara: 8MP f/1.7

Baterie: la fel ca la S8 si S8 Plus adica 3000 mAh si 3500 mAh

De fapt, cele mai mari schimbari sunt aduse la camera. S9 Plus are 2 camere foto exact ca Note 8. Una are f/1.5 iar cealalta f/2.4.

Filmeaza la rezolutie 4K cu 60FPS in format HEVC, in slow motion la rezolutie 720P si 960FPS. Poti foarte usor sa le editezi, sa faci GIF-uri.

Mai multe despre camera in clipul atasat:

Pe partea audio dispune de difuzoare stereo AKG cu tehnologie Dolby Atmos. Samsung spune ca sunt cu 40% mai puternice.

AR-ul nu putea sa lipseasca. Daca Apple a facut populara aceasta moda, desi aceasta tehnologie este pe piata de 4-5 ani, nici Samsung nu putea sa stea deoparte. Emoji-urile prind viata pe telefonul tau si te poti distra….asa cum vrei tu.

In rest mai dispune de Android Oreo cu Grace UX, KNOX, scaner de iris, deblocare faciala si o baterie identica cu cea de S8 si S8 Plus. Dupa cum vedeti nu sunt mari schimbari. Daca ai deja un S8 nu merita sa faci upgrade la S9, poate la S10. Preturile in curand.

Articole similare