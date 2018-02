Review casca de realitate virtuala Acer Mixed Reality

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Noi ne-am declarat fani ai VR-ului si chiar am incercat diverse casti cand am fost la evenimente. Dar niciodata nu ne-am putut bucura de experienta VR pe o perioada mai lunga ca sa profitam din plin de aceasta experienta. Acer ne-a trimis o casca VR cu care sa ne jucam pret de 2 saptamani si am reusit sa ne formam o parere despre ea.

Anul trecut prin vara-toamna se vorbea despre un update al lui Windos 10 care sa introduca Windows Mixed Reality. Aceasta platforma permite oricui sa utilizeze o casca VR acasa fara complicatii.

Casca Acer Mixed Reality este construita din plastic lucios albastru, este usoara si iti ofera o senzatie aproape premium. Sta foarte confortabil pe cap, se poate regla si pe interior are un fel de burete foarte moale si placut. La o sesiune lunga o sa uiti ca o ai pe cap.

Ea se foloseste de 2 ecrane cu rezolutie 1440 x 1440 pixeli si o rata de refresh de 90Hz. Fiind o casca destinata unui utilizator „normal”, aceasta nu are nevoie de senzori suplimentari instalati in incapere asa cum are nevoie Oculus. Casca aceasta se conecteaza la laptop prin USB 3.0 si HDMI si gata.

Cele doua camere amplasate strategic aproape de extremitati o ajuta sa scaneze incaperea si astfel nu mai ai nevoie de senzori. Singura problema intalnita a fost unghiul imaginii. Conform producatorului este de 100 grade, iar asta inseamna ca vei vedea marginile ecranului daca te uiti in extremitati. Nu este placut, insa este un sacrificiu pe care il poti face. Cu timpul o sa te obisnuiesti si vei ignora acest defect.

In momentul in care conectezi casca la laptop sau PC vei fi intrebat daca te afli in picioare sau daca esti asezat pe scaun. In functie de alegerea ta setup-ul se va realiza altfel si vei avea o experienta diferita. Cel mai bine este sa te afli in picioare si sa ai un spatiu suficient de mare in jurul tau. Casca va scana camera si iti va spune daca ai suficient spatiu sau nu.

Cablul are 3 metri, deci esti limitat cumva la aceasta distanta de deplasare. Cu siguranta peste cativa ani totul va functiona wireless si atunci vei putea experimenta lumea VR mult mai liber.

Casca iti permite conectarea unei perechi de casti audio prin cablu jack pentru o experienta cat mai buna. Sincer nu recomand castile audio pentru primele dati. Va trebui sa te obisnuiesti cu senzatia, iar sunetul te-ar putea deranja.

Cat despre experienta traita in alta realitate….nici nu stiu cum sa incep. Am experimentat multe jocuri si aplicatii si in toate m-am simtit neasteptat de bine. Imaginea este foarte clara, doar foarte usor pixelata, iar luminozitatea este buna. Culorile sunt naturale, insa grafica din anumite aplicatii tradeaza faptul ca esti intr-un universal digital. Cu siguranta grafica va arata mult mai bine peste cativa ani, iar atunci lucrurile vor fi la un alt nivel. Insa pentru toate exista un inceput si sunt speriat dar entuziasmat in acelasi timp despre aceasta tehnologie.

Cand iti pui casca pe cap vei observa ca esti intr-o sufragerie cu iesire in curte. Acolo poti sa iti decorezi cum vrei cu diferite obiecte si chiar ecrane sau un browser imens de internet. Da, poti naviga pe internet in VR dintr-o sufragerie virtuala.

PS: Vei vedea langa tine o soparla ( am aflat ca se numesteTokay Gecko) pe bicicleta, deci ai grija cand folosesti casca ca sa nu te trezesti cu trip-uri nasoale.

Din acea sufragerie poti intra in diferite aplicatii precum Google Earth sau poti exersa cum functioneaza si ce fac butoanele de pe controllere. Cele doua manetute ce vin la pachet functioneaza cu 2 baterii de tip AA si au diferite butoane de control precum un trackpad, un joystick sau un trigger.

Casca costa 2300 de lei, fiind mult mai ieftina decat ce ofera concurenta. Avantajele sunt destul de clare, insa are si minusuri pe care nu le poti trece cu vederea.

PRO

Pretul mai mic decat concurenta

Plug and play

Nu ai nevoie de senzori suplimentari

Imagine buna la modul general

Materiale de buna calitate

Confortabila

CONTRA

Bateriile AA din controller se consuma destul de repede

Unghiul de doar 100 de grade

