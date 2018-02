Nokia Banana 8110 a fost readus la viata

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Mai tineti minte acel telefon usor curbat de la Nokia care semana cu o banana? Da, Nokia 8110, celebrul telefon din filmul Matrix a fost readus la viata astazi intr-o forma la fel de clasica, dar evident construita din materiale noi, cu tehnologii un pic mai noi si un pret modest. Doar asa pentru nostalgici.

Nu are Android sau un alt sistem de operare complex. Smart Feature OS se numeste si ai aplicatii precum Facebook care vor rula….greu. Dar vor rula. Are ecran de 2.4 inch QVGA, o platforma Qualcomm 205, 512MB RAM, 4GB de stocare si Snake! Bateria ar trebui sa ofere 25 de zile in standby. Costa 79 de euro si are 4G.

