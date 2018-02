Nokia 8 Sirocco, 7 Plus si 6: trei noi telefoane cu Android One

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Se pare ca Nokia a invatat rapid din greseli si s-a regrupat, asa ca acum a anuntat lansarea a trei noi telefoane (sau aproape noi) care vin cu Android One, sistemul de operare curat de la Google.

Pana acum Xiaomi Mi A1 era lider pe piata ca pret si performante atunci cand venea vorba de Android One. Noi v-am tot spus de el. Acum ramane de vazut ce reuseste sa faca Nokia.

Nokia 8 Sirocco

Vine cu aproape aceleasi specificatii de top ca si Nokia 8 doar ca acum are si un ecran curbat pe margini cu o diagonala de 5.5 inch, panel OLED si rezolutie Quad HD+.

Avem tot Snapdragon 835, de data aceasta cu 6 GB memorie RAM si 128 GB memorie interna.

Pe spate se afla un cuplu de camere de 12 megapixeli cu lentile ZEISS. Pe fata avem o camera de 5 mega.

Capacitatea bateriei este de 3260 mAh si telefonul e rezistent IP67. Pretul anuntat este de 750 Euro si lansarea in magazine va fi candva prin Aprilie.

Noi am testat Nokia 8 si am fost oarecum dezamagiti, probabil ca software-ul a dat mare parte din probleme, sa speram ca acum cu Android One treaba va merge ca unsa, ca n-are alte motive.

Recunosc, reclama e reusita. 🙂

In alta ordine de idei, acesta cred ca e cel mai performant telefon cu Android One in momentul acesta pe piata.

Nokia 7 Plus

E tot din metal, are 4 GB RAM si Snapdragon 660. Nokia spune ca e flagship-ul tuturor. Ecranul are 6 inch si este IPS LCD cu rezolutie full HD+.

Pe spate sunt doua camere, una de 12 MP cu f/1.75 si una de 13 MP cu f/2.6. Ambele cu lentile ZEISS.

Promite doua zile de utilizare datorita bateriei de 3800 mAh. Vine cu Oreo Android One si port USB-C.

Pretul recomandat va fi de 400 euro fara taxe, vine in aprilie pe negru si alb.

Nokia 6 (2018)

In final, HMD a imbunatatit si Nokai 6, un telefon de la care aveam mari sperante dar, din nou, n-a fost ce m-am asteptat. Probabil tot din cauza software-ului.

Acum Nokia 6 vine cu Snapdragon 630 (in loc de 430), 3 sau 4 GB memorie RAM si 32 GB sau 64 GB memorie interna.

Pe spate are o camera de 16 MP si pe fata una de 8 MP.

Bateria are 3000 mAh, se incarca prin USB-C si vine tot cu Android 8 Oreo. Pretul recomandat este de 280 Euro. Cum ar veni, acesta e concurentul pentru Xiaomi Mi A1.

Toate telefoanele de mai sus promit ca vor primi Android P odata ce este lansat.

Mie mi se pare un pas important pentru Nokia. Daca totul se va misca smooth telefoanele lor au sanse mari de reusita. Noi abia asteptam sa le testam.

Ma bucur ca au pus si USB-C pe toate.

