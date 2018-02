Nokia 1 – smartphone cu Android Go si pret de 85$

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Pe langa modele de top si antichitati readuse la viata, Nokia a mai venit cu un smartphone interesant. Nokia 1 se numeste si costa doar 85 de dolari. Vine cu ultima versiune de Android Oreo sub forma de Go Edition si este destinat pietelor in curs de dezvoltare.

Android Go este un sistem de operare gandit special pentru telefoanele cu hardware slab, astfel incat acestea sa poata functiona fara probleme. Evident, cu unele limitari. Youtube, GMail, tastatura, sunt aplicatii regandite pentru aceasta platforma.

Telefonu are 1GB de RAM, o camera modesta de 5MP si frontala de 2MP, 8GB de stocare, slot microSD, baterie de 2150 mAh, ecran de 4.5 inch cu rezolutie 480 x 854 pixeli si procesor MediaTek MT6737M, quad core la 1.1 GHz.

Articole similare