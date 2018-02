Review sistem PC Garage Raptor 5

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Sistemele asamblate de la PC Garage au fost mereu solutii foarte bune pentru cei care nu au timp sa-si configureze un sistem sau nu stiu. Aceste sisteme sunt facute de catre o echipa profesionista si incearca sa ofere un echilibru foarte bun intre pret si performanta si sunt realizate cu componente de calitate. Am testat un sistem mid-range cu procesor i5 7400 si GTX 1060 3GB. Rezultatele mai jos.

Acest sistem nu este construit sa-ti ofere o experienta senzationala in gaming. Insa este suficient de capabil incat sa te poti juca toate jocurile disponibile la aceasta ora pe piata in rezolutie Full HD si cu detalii cat mai ridicate.

Sistemul este construit cu gust si imaginatie. Echipa PC Garage a reusit sa integreze intr-un buget de 4300 de lei componente puternice, silentioase, dar si o carcasa aratoasa ce vine la pachet cu un bonus: iluminarea RGB.

Uite cum arata pe hartie sistemul:

Sistemul arata foarte bine pe hartie. De asemenea arata foarte bine si in practica si este suficient de silentios incat sa nu-mi atraga atentie. Pe o scara de la 1 la 10 primeste nota 7 pentru silentiozitate, sistemul fiind usor deranjant in sesiunile mai intense.

Insa il iert pentru ca vine la pachet cu o telecomanda de unde pot schimba culorile ventilatoarelor care arata intr-un mare fel. Sunt tot Segotep, au flux mare de aer si de aici si zgomotul mai ridicat. Insa cand le vei vedea in actiune vei ramane cu gura cascata.

Carcasa are doua ventilatoare in partea frontala care baga aer in carcasa si un ventilator in spate care scoate aerul cald de la interior. In zona sursei dispune de un tunel ce iti permite sa acoperi cablurile sursei incat sa ai un wire management cat mai bun. Echipa care a asamblat sistemul a facut o treaba foarte buna.

Pentru stocare s-a optat pentru un HDD Seagate de 1TB si consider ca este suficient pentru a stoca jocurile preferate, muzica si filmele. Am avut un HDD Seagate si am fost multumit de el. Are viteze bune, este stabil si silentios.

SSD-ul oferit este un ADATA Premier SP580 de 120GB. Este suficient pentru sistemul de operare si cateva aplicatii. Jocurile vor sta pe HDD. Exact combinatia asta o am si la PC-ul personal si functioneaza de minune!

Temperaturile in idle si in load au fost foarte bune. Am tinut sistemul pe birou langa al meu si temperaturile maxime atinse de procesor si placa video au de 78 de grade procesorul si 75 de grade placa video. Cam tot atat a rezultat si din testele PC Garage. Personal as opta pentru un cooler mai eficient pentru procesor din doua motive: silentiozitatea si temperatura mai mica in load. In idle procesorul are 45 si placa video 54.

Ceea ce va intereseaza pe toti sunt rezultatele din jocuri. Placa video si procesorul fac o echipa buna, insa cred eu ca varianta de 6GB ar fi facut echipa si mai buna cu acest procesor. Insa in jocurile testate de mine s-a comportat astfel:

Joc Setari FPS PUBG High 75 LOL Very High 100 CS:GO High 170 Mafia 3 High 30 GTA 5 Very High 60-70 Rise of the Tomb Raider High 80 HITMAN Mediu 58

Sistemul costa 4300 de lei si il gasiti la PC Garage.

