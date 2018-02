Despre automobilele electrice, din carti

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Mi-am adus aminte ca am o carte foarte interesanta si m-am reapucat s-o citesc. Cartea este din 1973 si in ea sunt prezentate aproape toate marcile auto din lume si cateva modele. Tot atunci se discuta despre masinile electrice. Va atasez mai jos fotografii din carte, pentru ca nu am posibilitatea sa scanez, ca sa aflati cateva informatii despre aceste masini.

PS: Astept comentariile lui Marius

