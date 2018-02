Amplificator Wi-Fi de la Xiaomi

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

De foarte multi ori ma lovesc de o problema grava. Router-ul meu nu are semnal in toata casa si la fel patesc si cand merg in vizita la prieteni. Cu toate ca am un router bun, nu este suficient de puternic incat sa-mi ofere semnal in toate camerele sau sa treaca prin peretii grosi. Ce este de facut daca si tu ai aceasta problema?

Pai ai nevoie de un amplificator sau de un repetor de semnal. Xiaomi are unul in oferta si pare destul de bun. Este compact si portabil si ofera viteze de pana la 300Mbps. Se conecteaza automat la retea daca nu ai parola si se alimenteaza prin USB. Nu ai nevoie de driver ci doar sa-l alimentezi.

Are doua antene interioare ce maresc raza de acoperire a semnalului. Poti sa-l configurezi de pe telefon pentru ca are aplicatie speciala. Poti sa-l iei cu tine oriunde si consider ca este un gadget pe care ar trebui sa-l ai mereu cu tine.

Costa la TomTop 8 dolari. Pentru mai multe oferte link AICI.

Articole similare