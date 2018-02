SpaceX a lansat primii doi sateliti de test pentru internet din proiectul Starlink

Cei doi sateliti fac parte, dupa cum va spuneam, din proiectul numit Starlink, proiect in care Elon Musk vrea sa trimite aproape 12.000 sateliti pentru internet in spatiu.

Primii doi sunt de test si au fost lansati cu o intarziere de trei zile. Trebuiau sa plece cu Falcon 9 pe data de 19 februarie, dar au fost lansati ieri, pe 22 februarie. Acestia se numesc Tintin A si Tintin B, nu cum se credea initial, dar asta conteaza mai putin.

First two Starlink demo satellites, called Tintin A & B, deployed and communicating to Earth stations pic.twitter.com/TfI53wHEtz

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2018