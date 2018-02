Samsung Galaxy S9 si S9 Plus- pret si specificatii inainte de lansare

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In cateva zile ar trebui sa vedem noul Galaxy S9 si S9 Plus. Ca in fiecare an stim deja inainte de lansarea oficiala cum arata telefonul, ce specificatii are si la ce pret va fi disponibil. Teoretic ar trebui sa consideram aceste informatii doar zvouri, insa in fiecare an s-au adeverit. Deci uite-l pe S9 in toata splendoarea sa.

Telefonul urmeaza sa fie lansat la MWC in cadrul unui eveniment dedicat, iar preturile pentru cele doua modele vor pleca de la 841 de euro S9 si 997 euro S9 Plus. Scump pentru un Android care peste 1 an va costa jumatate din pretul actual.

S9 dispune de un ecran de 5.8 inch cu rezolutie 1440 x 2960 pixeli, 4GB RAM, procesor octa core, 64GB de stocare, camera frontala de 8MP si principala de 12MP.

S9 Plus ar urma sa aiba un ecran de 6.2 inch si probabil doua camere principale, dar ramane de vazut. Design-ul nu s-a schimbat foarte mult fata de generatia anterioara.

