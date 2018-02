HDD extern Seagate Expansion 3 TB review: rapid si ieftin

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Acum aproximativ o luna am cumparat la eMAG Flashdeals (acele promotii care tin doar 2-3 ore) un Seagate Expansion 3 TB la doar 322 lei (in mod normal costa 380 lei sau mai mult), v-am spus si aici pe blog atunci despre asta. Acum am revenit cu review-ul promis.

Enorm de multe lucruri nu sunt de spus despre acest Seagate, pana la urma este un HDD extern si isi face treaba. Eu l-am cumparat pentru al folosi ca al doilea backup pe langa NAS-ul din dotare. Unii ar putea spune ca sunt maniac, dar prefer sa previn decat sa pierd date importante pentru mine.

Seagate 3 TB review Seagate 3 TB review Seagate 3 TB review

Fiind un HDD de 3.5 inch nu e mic, dar nici exagerat de mare. Insa nu e de purtat cu tine in deplasari sau excursii, pentru asta ai nevoie de unul de 2.5 inch. In plus, acesta are si alimentare separata, deci clar nu e bun de calatorii. Citeam in unele review-uri ca e zgomotos. Nu stiu, modelul meu nu mi se pare zgomotos insa poate produce vibratii. De aceea eu il ascuns in capatul unui raft, pus pe o cutie mica de carton, nu ma deranjeaza astfel in nici un fel.

Sunt multumit si de viteza de scriere sau citire, dupa cum puteti vedea din imaginile de mai sus aceasta se invarte in jurul valorii de 160-170 MB/s pe USB 3.0. Mai mult decat suficient.

Cu alte cuvinte, recomand HDD-ul extern Seagate Expansion 3 TB, care costa, practic, cat un HDD simplu, fara interfata externa pe USB 3.0. Il gasiti la eMAG acum la 380 lei.

Articole similare