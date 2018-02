Inca o vulnerabilitate la iOS – cum poti sa-ti blochezi iPhone-ul cu un simplu mesaj

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Cazuri in care un iPhone s-a blocat din senin am tot intalnit. De obicei a fost vorba de o problema minora ce cauza blocarea intregului sistem. La fel si in cazul de fata. iPhone-ul tau poate fi blocat cu un simplu mesaj, insa intre timp Apple a remediat problema.

Este vorba despre un mesaj cu caracter special dintr-o limba in India, Telugu. Daca primesti, trimiti sau folosesti caractere din aceasta limba in Apple Messages, Safari, Facebook Messenger, WhatsApp etc, telefonul se blocheaza si nu mai raspunde la nici o comanda.

Mai rau este ca iti poti bloca TOATE dispozitivele Apple daca primesti un astfel de mesa in aplicatia Messages. Apple a rezolvat problema in iOS 11.2.6, deci trebuie sa faci un update de soft ca sa scapi de aceasta problema.

