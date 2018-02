Vernee la MWC – incepe pe 26 februarie

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In cateva zile incepe deja celebrul MWC din Barcelona unde vom vedea noile tendinte in materie de telefoane si accesorii pentru anul in curs. Tot la acest eveniment vom putea vedea si modele noi de telefoane de la producatori celebri sau mai mici cum este si cazul lui Vernee, care incearca sa se remarce cu produse cat mai interesante.

Vernee v-a lansa la MWC mai multe serii de telefoane: T, M, V si Apoll. Seria T (Thor) se focuseaza pe autonomie si eficienta. Seria M (Mars) mizeaza pe un design modern, fashion, dedicat in special tinerilor. Seria V continte telefoane rezistente din aluminiu cu protectie IP68, insa in acelasi timp usoare si aratoase. Seria Apollo este de top si va contine telefoane premium cu tehnologie moderna.

La MWC vor lansa si doua modele, mai exact V2 si Apollo 2. V2 este un telefon rezistent cu procesor Helio P23, 6GB de RAM si 128GB de stocare. Are protectie IP68, ecran 18:9 si baterie buna.

Apollo 2 are ecran de 5.9 inch SHARP TDDI 18:9, 6GB RAM, procesor Helio X30 deca core, 128GB de stocare, camere de 16+13MP, incarcare rapida si Android 8.1.

Asteptam marele evenimente pentru a vedea noile modele in detaliu.

