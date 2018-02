Un robot Boston Dynamics deschide o usa

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

SpotMini a publicat un test unde a fost masurata capacitatea unui robot Boston Dynamics de a se adapta la interferente, in urma insistentelor unui om. Patrupedul a reusit sa deschida usa, in ciuda incercarilor omului de ai inlatura mana cu o crosa de hockey, de a opune forta in deschiderea usii si chiar tarandu-l de coada. Desi stradania acestuia a fost evidenta, abilitatile lui de a se adapta si rebalansa nu au fost perturbate

Cu siguranta nu este prima data cand Boston Dynamics si-a supus robotii unui tratament abuziv, iar compania incearca din rasputeri sa ne convinga ca acesti roboti nu sunt periculosi. Experimentul nu trebuie sa starneasca revolta, deoarece lectiile invatate pot fi folositoare in cercetare si salvare sau in alte situatii in care robotii trebuie sa dea dovada de rezistenta.

