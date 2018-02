Review kit mouse si mousepad RGB ADATA XPG Infarex M10 si R10

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

ADATA a intrat recent in segmentul perifericelor de gaming, asta dupa ce si-au facut un renume producand SSD-uri si stick-uri USB. Memorii in general. Recent am primit de la ei doua casti de gaming, iar acum un kit ce contine un mouse si un mousepad cu totul speciale.

Perifericele de gaming sunt un domeniu nou pentru ADATA, dar asta nu inseamna ca produsele cu care s-au prezentat in acest inceput de an sunt de slaba calitate. Din contra. Producatorul a tintit direct prima parte a clasamentului si a venit cu produse care nu dezamagesc si te fac sa iti iei ochii de la alti producatori.

Kit-ul despre care o sa va vorbesc astazi contine un mouse si un mousepad. Acest combo este special din mai multe motive, insa o sa vi le prezint pe rand. Trebuie sa stiti ca cele doua produse nu se vand separat din motive destul de clare. Ele sunt concepute sa functioneaza impreuna si astfel iti ofera cea mai buna experienta.

Mousepad-ul consider ca este vedeta serii. Cu o baza metalica si o suprafata dura care la prima vedere este destul de abraziva, este conceput special pentru a oferi cea mai buna experienta in competitiile de gaming.

Este si printre primele mousepad-uri pe care trebuie sa le conectezi la USB daca vrei sa profiti din plin de el. Tot conturul sau este o banda de LED-uri ce arunca lumina pe birou si iti ofera o senzatia placuta si interesanta. Poti sincroniza culorile cu cele de pe mouse si le poti schimba cu un simplu deget doar prin atingere. Si da, se pot opri!

Mouse-ul nu este ceva ce nu ati mai vazut. Are o forma comuna, butoane laterale si o suprafata usor cauciucata pentru aderenta. Este conceput pentru dreptaci, iar cursa click-ului mi se pare un pic mai lunga in comparatie cu alte modele.

Picioarele sunt special concepute pentru a aluneca pe acest mousepad abraziv. Sunt din teflon si sunt foarte rezistente la uzura, deci nu iti face griji ca s-ar toci. El aluneca foarte bine pe mousepad si chiar as spune ca este foarte rapid si precis. Senzatia pe care ti-o ofera acest mousepad este complet diferita fata de cea a unui mousepad normal din panza. Simti ca mouse-ul pluteste si aluneca mult mai usor. La inceput mi-a fost usor dificil sa ma obisnuiesc cu senzatia.

Mouse-ul are la interior un senzor Pixart si switch-uri Omron garantate 10 milioane de apasari. Cantareste 145 de grame, un pic greut pentru preferintele unor gameri profesionisti. Mousepad-ul masoara 350 x 250 x 3.6mm, are cablu de 1.7 metri si baza metalica.

Acest combo este foarte performant, iar daca nu iti plac luminitele RGB nu-ti face griji ca poti sa le opresti. Insa tendinta este ca orice gadget sa fie iluminat astfel. Voi face update la articol cand aflu pretul.

