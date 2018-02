Review casti de gaming HyperX Cloud Alpha

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Indiferent de platforma pe care te joci, castile sunt in element vital in interactiunea ta cu mediul virtual. Pe langa o calitate buna a sunetului, un headset de gaming trebuie sa ofere un design ergonomic, care sa fie cat mai comod in sesiunile lungi de gaming, sa aiba o constructie solida, capabila sa reziste abuzurilor de zi cu zi, si sa vina cu un microfon performant, pentru o comunicare cat mai eficienta in echipa. Din pacate, majoritatea producatorilor de periferice nu se straduiesc sa obtina un echilibru cat mai bun intre aceste caracteristici, preferand, in schimb, sa-si ademeneasca cumparatorii prin sisteme de iluminare RGB, emulari surround, ce suna bine doar pe hartie, si suite software de personalizare, de multe ori inutile. Cu alte cuvinte, atentia consumatorilor este indreptata mai mult spre impactul vizual si mai putin spre functionalitate si fiabilitate. In ultimii ani de zile am avut ocazia sa testez zeci de headset-uri de gaming si, pana acum, doar un numar restrans de producatori au reusit sa-mi atraga simpatia. Printre acestia se numara si HyperX, o subsidiara a grupului Kingston. Compania a debutat in 2002 cu un line-up de memorii destinate entuziastilor si, incetul cu incetul, a reusit sa-si croiasca drumul si in industria competitiva a perifericelor de gaming. Si nu oricum, ci printr-o gama foarte larga de produse, cu dotari tehnice atractive si preturi foarte competitive.

Dintre toate perifericele semnate HyperX, seria de casti de gaming Cloud este, de departe, cea mai de succes. Primul model, HyperX Cloud, lansat in 2014, s-a bucurat de o receptie extrem de pozitiva din partea consumatorilor, facandu-se remarcat prin design-ul robust si comod, prin raportul calitate/pret excelent, dar si prin lipsa totala de brizbrizuri si functii inutile. Ulterior, compania a venit pe piata cu o varianta imbunatatita, Cloud II, prevazuta cu placa audio pe interfata USB si cu cateva mici ajustari la nivel de design. Dupa Cloud II au urmat Cloud Revolver, un headset din zona premium, destinat impatimitilor de first person shooters, si Cloud Stinger, ce a adus unele concesii la nivel de design, in favoarea unui pret mult mai accesibil.

In cea de-a doua jumatate a anului trecut, HyperX a introdus Cloud Alpha, un model ce isi propune sa ofere un design mai placut si, totodata, o calitate mai buna a sunetului, prin tehnologia „dual chamber”, ce permite o separare mai eficienta a joaselor, mediilor si inaltelor, in vederea reducerii distorsiunilor. Rama acestuia este in continuare realizata din aluminiu si avem parte de aceeasi spuma cu memorie pe cupe si pe headband. De asemenea, microfonul beneficiaza de noise cancellation si este detasabil, iar cablurile sunt imbracate intr-un material textil de foarte buna calitate. HyperX Cloud Alpha vine si cu certificari Discord si TeamSpeak, asigurandu-ne, astfel, o experienta fara cusur in cele mai populare aplicatii de chat pentru gameri.

Castile pot fi gasite la Altex la pretul de 449 Lei. Daca merita sau nu banii vostri veti afla in randurile ce urmeaza.

Specificatii HyperX Cloud Alpha:

Tip: wired

Difuzoare: 50 mm, magneti neodim

Impedanta: 65Ω

Frecventa: 13Hz-27.000Hz

Sensitivitate: -43dBV

Conectica: 1 x combo jack 3.5 mm / 2 x jack 3.5 mm

Cablu: 3.3 metri (1.3 metri cablu combojack + 2 metri prelungitor 2 x jack 3.5 mm), detasabil

Control: volum si microfon on/off

Microfon cu noise cancellation, detasabil

Greutate: 336 grame / 298 grame (fara microfon)

Compatibilitate: PC, Xbox One, PS4

Ambalaj, constructie si design

Castile vin ambalate intr-o cutie solida, de dimensiuni generoase, si sunt protejate prin cateva straturi de spuma. Pe partea din fata a ambalajului ne sunt enumerate caracteristicile cheie, dintre care amintesc microfonul cu functie de anulare a zgomotelor de fond, difuzoarele de 50 mm cu dual chamber si spuma cu memorie, HyperX Comfort.

In materie de accesorii primim un microfon detasabil, un cablu cu iesire combo jack, un prelungitor dual jack si o husa de protectie subtirica, realizata din material textil.

Lungimea firului, cu tot cu extensie, este de 3.3 m si ajunge fara probleme pana in spatele oricarui sistem, indiferent de amplasare. Prin detasarea extensiei ne alegem cu un cablu cu lungime de 1.3 m si combo jack la capat, potrivit pentru controllere de jocuri, smartphone-uri si laptop-uri. Impedanta castilor este ceva mai mare decat a modelelor anterioare, 65Ω, insa, din ce am observat, nu exista probleme de alimentare pe smartphone-uri sau pe alte dispozitive cu amplificare inferioara, volumul mentinandu-se la un nivel ridicat.

In ceea ce priveste constructia, HyperX Cloud Alpha pastreaza mare parte din elementele de design ale predecesorilor sai, cu mici schimbari, pe ici, pe colo. Astfel, cupele sunt mai incapatoare si gazduiesc difuzoare de 50 mm, spuma cu memorie se muleaza mai bine dupa forma urechilor si a capului, iar rama metalica parca e un pic mai flexibila si nu mai scoate zgomote ciudate la indoire.

Schema de culori negru-rosu, pielea utilizata la nivelul cupelor si headband-ului si finisajul mat-cauciucat al portiunilor din policarbonat confera castilor un aspect solid si atragator, rareori intalnit pe un produs din aceasta gama de pret. Un alt avantaj al suprafetelor mate este ca nu sunt la fel de predispuse la zgarieturi si la urme de amprente ca cele cu finisaj lucios sau metalic. Cu toate ca design-ul nu s-a schimbat foarte mult, castile par a fi mai robuste si, dupa cateva ore bune de utilizare, pot spune ca se aseaza mult mai bine pe cap.

Buretele ce se intinde de-a lungul cupelor este moale si comod si se muleaza perfect dupa forma urechilor, asigurand astfel o izolare extrem de buna. In ciuda contactului ferm, nu apare acea senzatie neplacuta de urechi transpirate. HyperX Cloud Alpha primeste 10 cu felicitari la capitolul ergonomie.

Ca si pana acum, cupele sunt ancorate de cadrul din aluminiu prin 2 semicercuri, a caror imbinare permite un unghi de inclinare destul de mare, pentru o asezare cat mai comoda. Este prezent si un sistem de ajustare a inaltimii cadrului, pe o plaja de aproximativ 5 – 6 cm, care, odata fixat in pozitie, nu are tendinta de a se misca pe parcursul utilizarii. Nimic de reprosat aici.

Castile cantaresc 336 grame (cu tot cu microfon), iar greutatea acestora este distribuita printr-un headband gros, realizat dintr-o spuma cu memorie de foarte buna calitate, care nu creeaza absolut niciun disconfort pe parcursul utilizarii. Practic, nici nu il vei simti pe cap.

La baza cupei din partea stanga sunt prezente cele 2 sloturi audio jack, unul pentru audio in si unul pentru microfon. Pentru a evita confuziile, fiecare slot vine intr-o forma distincta – ovala pentru microfon si rotunda, cu mici striatii, pentru intrarea audio.

La fel ca pe HyperX Cloud, microfonul cu noise cancellation este detasabil si vine pe un brat flexibil, ce poate fi ajustat usor in orice pozitie. Sincer sa fiu, m-as fi bucurat daca s-ar fi optat pentru un microfon montat pe un mecanism glisabil. Poate deveni destul de frustrant ca de fiecare data cand intri la joc cu prietenii sa fii nevoit sa introduci cu precizie microfonul in jack-ul dedicat. Ca sa nu mai zic ca il poti rataci cu foarte mare usurinta.

Ambele cabluri sunt relativ groase, vin imbracate intr-un sleeve textil de buna calitate si dispun de conectori placati cu aur. Pe cel de extensie, cu iesire dual jack, gasim si un potentiometru pentru ajustarea volumului si un switch on/off pentru microfon. Personal, nu sunt adeptul controalelor integrate pe fir, datorita faptului ca au tendinta de a se declansa accidental. Plus ca, din ce am vazut pana acum, aceste potentiometre sunt printre primele lucruri care se defecteaza la o pereche de casti.

Performante acustice

La o impedanta de doar 65Ω nu se impune utilizarea unui setup foarte complex, cu DAC extern, amplificator sau alte nebunii, castile descurcandu-se onorabil cam pe orice placa audio moderna. Eu le-am testat cu ajutorul placii audio integrate pe MSI X370 XPower Gaming Titanium, ce este bazata pe chipset-ul Realtek ALC1220, si trebuie sa recunosc ca am fost impresionat. Indiferent de scenariul de utilizare, gaming sau multimedia, difuzoarele de 50 mm cu tehnologie dual chamber au livrat un sunet curat, cu o distributie aproape perfecta a inaltelor, mediilor si joaselor, fara distorsiuni sesizabile nici macar la volum ridicat. Sunt genul de casti universale, pe care le poti folosi in conditii optime atat pentru gaming, cat si pentru muzica, filme si apeluri prin Skype. Ce-i drept, bass-ul e un pic mai anemic decat pe HyperX Cloud Revolver, Cloud Alpha livrand un sunet liniar, fara ajustari preferentiale pentru anumite intervale de frecventa. Chiar si asa, experienta oferita este magnifica si nu au existat situatii in care sa fiu nemultumit de calitatea auditiei. La fel de bine s-au descurcat si atunci cand le-am conectat la o consola PlayStation 4.

Legat de performantele in jocuri, ma bucur tare mult ca nu avem sunet surround sau alte aberatii software care fac sunetul sa sune ca din butoi si care dau peste cap orice incercare de a identifica inamicii pe campul de lupta. Pentru gaming, configuratia oferita de HyperX Cloud Alpha este perfecta. Neavand tendinta de a favoriza joasele, asa cum se intampla pe majoritatea headset-urilor de gaming, identificarea mediilor si inaltelor, adica a pasilor, a focurilor de arma si chiar si a pinilor de grenada devine mult mai usoara. Acest lucru il observi mai ales daca joci Battlefield 1, Player Unknown Battleground’s, CS:GO sau alte titluri ce pun mare accent pe partea de sunet. Cu alte cuvinte, HyperX Cloud Alpha isi merita pe deplin eticheta de „casti de gaming”.

Si microfonul cu noise cancellation a primit imbunatiri, oferind acum un sunet mai curat si cu o mai buna anulare a zgomotelor de fond. Totusi, in comparatie cu alte headset-uri din aceeasi gama de pret, precum Logitech G433 sau Razer Kraken Pro V2, dinamica sunetului parca nu e la fel de buna, aceasta avand o tenta usor infundata indiferent de platforma utilizata.

Concluzie

Daca nu esti atras de luminite RGB si sunet surround, HyperX Cloud Alpha sunt poate cele mai atractive casti de gaming pe care le poti gasi intr-un buget de aproximativ 450 Lei. Vin intr-o constructie solida, atragatoare si comoda, ofera un sunet de o calitate exceptionala si, multumita design-ului modular al cablului, pot fi utilizate atat pe PC, cat si pe consola. Desigur, exista si unele neajunsuri. Controlul pe fir pare destul de fragil, iar microfonul nu e chiar cel mai performant. Per total, insa, pot spune ca sunt impresionat. Competitorii directi, Logitech G433 si SteelSeries Arctis 5 au difuzoare de 40 mm si constructii realizate in totalitate din policarbonat, in timp ce HyperX Cloud Alpha dispune de difuzoare de 50 mm si de un headband din aluminiu, mult mai durabil. De apreciat este si carrying pouch-ul inclus in pachet.

Le gasiti la Altex la pretul de 449 Lei.

Articole similare