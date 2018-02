Renault Zoe 2018: un motor putin mai puternic si Android Auto

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Renault a anuntat ca in 2018 va lansa un Zoe putin imbunatatit: o noua unitate multimedia si un motor putin mai puternic, de 110 cai putere.

Renault Zoe 2018 Renault Zoe 2018 Renault Zoe 2018 Renault Zoe 2018 Android Auto Renault Zoe 2018 motor

In momentul de fata Renault Zoe vine in doua variante de baterie: 22 kWh si 40 kWh. Ambele au acelasi motor sub capota, unul de 92 CP si 220 NM. Incepand cu aceasta vara va ajunge pe piata un nou motor, numit Renault R110, o varianta imbunatatita a actualului R90, care va avea, asa cum ii spune si numele 110 cai putere.

Reprezentatii francezi spun ca noul motor are o putere mare mare chiar daca masa si volumul ocupat sunt aceleasi. Inca nu stim nimic despre autonomia noului motor, dar sper ca fi aceeasi, adica de aproape 300 Km reali.

La fel, nu se stie nimic nici despre pret si daca noul motor va inlocui cu totul vechiul R90 sau va fi doar optional. De asemenea, Renault Zoe 2018 va putea fi echipat optional si cu noua unitate multimedia R-link Evolution, care stie Android Auto si Apple Car Play.

Odata cu toatea acestea va veni si o culoare noua, exclusiva, numita Aconite.

Renault Zoe este cea mai vanduta masina electrica in Europa in ultimii trei ani. O vom testa si noi in versiunea de 40 kWh in curand, insa va vom anunta la momentul potrivit.

[Mai multe]

Articole similare