Cafeluta IT 20.02.2018: moneda Petro in Venzuela, limitarile Windows 10 ARM, Nokia si altele

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Prima Cafeluta IT pe 2018 o scriem astazi, in februarie. Sa speram ca vom avea stiri IT interesante si pentru zilele urmatoare pentru ca in perioada aceasta e cam seceta. Dar urmeaza MWC Barcelona.

eMAG are Stockbusters, cu cateva reduceri de preturi la produse din stoc.

Moneda Petro in Venezuela. Nu stiu daca stiti, dar Venezuela incearca sa scape de saracie lansand o moneda virtuala, numita Petro, care va fi sustinuta de industria petroliera. Prevanzarile incep astazi. Voi v-ati cumpara? [Mai multe].

Limitarile Windows 10 ARM. Microsoft a anuntat in decembrie anul trecut o serie de laptop-uri cu procesor ARM si baterie care tine toata ziua. Pe piata inca n-au ajuns dar au scapat pe internet limitarile software ale acestora. Printre ele: nu vor merge toate jocurile, aplicatiile x64 nu vor merge, nu iti vei putea customiza experienta atat de usor. [Mai multe]

Nokia 9, Nokia 8 Pro, Nokia 4 si Nokia 7 Plus. Sunt terminale ce vor fi lansate la MWC, pe 25 februarie, doar ca au scapat specificatiile si chiar niste poze mai repede pe internet. Sper din tot sufletul ca noua serie de telefoane nu va dezamagi, ca si cea actuala. [Mai multe]

Ford Ecosport Automat Review. Radu a testat noul Ford Ecosport, cel produs la Craiova, in varianta cu tractiune 4×2 si cutie automata. [Review aici] Intre timp, daca ati ratat review-ul nostru la Duster 2018 il gasiti aici. Nu uitati ca vine in curand si review-ul pentru varianta cu transmieie automata EDC, pe care l-am testat in weekendul ce tocmai s-a incheiat.

Articole similare