Acer Aspire A515-51 – i7 7500U si 20GB RAM

Pe viitor ma gandesc daca pot inlocui desktop cu un laptop suficient de capabil pe care sa nu-l schimb 3-4 ani. Nu stiu daca voi reusi sa fac aceasta trecere, insa incep din ce in ce mai mult sa lucrez pe laptop-uri. Am folosit pret de 2 saptamani un laptop Acer Aspire cu ecran generos destinat mediului office.

Design

Laptop-ul de fata se prezinta cu un design exceptional din toate punctele de vedere. Este construit din plastic in mare parte, dar ofera si insertii metalice cum ar fi in zona tastaturii. Acest lucru iti ofera o senzatie de produs premium chiar daca acest model nu joaca in liga superioara.

Spatele ecranului este dintr-un plastic cu o textura aparte ce ii confera aderenta atunci cand il transporti in mana prin birou. Balamalele sunt rezistente si nu par sa cedeze prea usor, deci este gandit pentru persoanele care chiar au activitate pe laptop.

Tastatura este una simpla, bine spatiata si foarte silentioasa. Ofera un feedback suficient de bun, insa din pacate nu este iluminata. Tot pe tastatura este amplasat si butonul de power, insa nu te teme daca il apesi din greseala. Trebuie mentinut apasat pentru a prelua comanda.

Din tastatura iti poti seta iluminarea ecranului, poti opri trackpad-ul, stinge ecranul si alte lucruri normale. Ca tot am pomenit de trackpad, acesta are dimensiuni normale si raspunde bine la comenzi. Butoanele sunt integrate in el.

Conectivitate

Daca esti un corporatist ca mine atunci ai nevoie de multe porturi USB. De obicei imi incarc telefoanele, mai pun un HDD extern, fie un stick USB si parca mi-as dori sa mai conectez ceva. Acest laptop ofera 3 USB-uri, un card reader, un USB C, HDMI, LAN si jack audio combo. Am spus asta si o mai repet. Un Display Port si mai multe USB-uri n-ar strica la un model viitor.

Ecran si difuzor

Are 15,6 inch diagonala, panou IPS si rezolutie Full HD. Este fix ce ai nevoie daca lucrezi intr-un mediu office. Ai nevoie de unghiuri mari de vizualizare, o iluminare ridicata si culori bune. Poate ai nevoie sa faci un banner in Photoshop sau te uiti la un serial in pauza de masa. Ecranul este fix ce trebuie pentru acest mediu.

Si difuzorul este foarte bun. Este puternic, clar, nu distorsioneaza daca nu gresesc are tehnologie Dolby. Nimic de reprosat.

Autonomie

Din pacate bateria nu este detasabila si s-ar putea sa se uzeze destul de repede. Laptop-ul ofera cateva ore bune de lucru, insa recunosc ca in marea majoritate a timpului l-am tinut tot timpul in priza. Am incercat sa-l utilizez pe baterie doar cat sa vad autonomia (4-5 ore apropo), insa mereu uitam sa-l bag la timp in priza.

Specificatii

Procesor: i7 7500U 2.9 GHz

RAM: 20GB

SSD: 256 GB

HDD: 1TB

Placa video: integrata

Ecran: 15.6 inch IPS Full HD

Altele

Am folosit laptop-ul in aplicatii de zi cu zi: Outlook, Chrome, pachetul Office etc. L-am tinut la birou zi m-am folosit de el cat de mult am putut. Trebuie sa recunosc ca s-a comporat foarte bine, nu s-a blocat niciodata si am putut sa lucrez mult mai bine pe el. SSD-ul il ajuta foarte mult, iar timpul de boot este foarte mic. Singurul minus pe care l-am gasit a fost tastatura fara iluminare. De asemenea poti foarte usor sa accesezi HDD-ul si memoria RAM.

Voi face update cand aflu pretul!

