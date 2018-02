Smart Protection aniverseaza 4 ani cu un concurs si promotii la foliile de protectie

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

V-am mai spus cred, Smart Protection face, dupa parerea mea, cele mai usor de aplicat folii de telefon din cate am vazut pana acum. Chiar si in acest moment am pe ecranul lui Pixel 2 o folie de la ei. Compania aniverseaza patru ani de existenta cu promotii si un smartphone ca premiu.

Va spuneam si anul trecut despre ei, cand faceau trei ani de zile:

Eu am aflat despre Smart Protection intamplator, cand mi-am cumparat folie de protectie pentru Vector Luna si am fost atat de multumit ca am scris acest review. Sunt de parere ca merita sprijinite afacerile din Romania care chiar pun accent pe calitate si pe satisfactia clientului, mai ales ca-s foarte putine. Oamenii de acolo au apreciat review-ul si au venit cu propunerea asta de concurs odata cu aniversarea lor.

Si daca va intrebati, da: inca am folia pe Vector Watch si e la fel ca in prima zi, chiar daca implineste doi ani de zile in curand.

In fine, sa revenim. Premiu: un smartphone iHunt S9 Alpha in valoare de 899 lei, participa orice comanda data in luna iulie. Promotii speciale pe site in data de 20 februarie, cand fac 4 ani.

Pentru detalii mergeti pe site-ul SmartProtection si luati-va o folie buna de ecran. 🙂