Review Nokia 8 – primul flagship Nokia cu Android

Stiti povestea Nokia. Au inceput sa produca telefoane cu Android si au lovit toate segmentele de pret. La nivel de flagship avem in prezent Nokia 8, fiind si primul telefon de top al companiei cu Android. L-am testat si l-am folosit ca telefon personal o buna perioada de timp. Impresiile formate despre acest telefon, daca merita cumparat si ce avantaje ofera, le gasiti in randurile de mai jos.

Specificatii

Ecran: 5.3 inch IPS

Rezolutie: 1440 x 2560

Procesor: Snapdragon 835

RAM: 4GB

Stocare: 64GB

Camera: 13MP + 13MP cu lentile ZEISS

Camera frontala: 13MP

Senzor de amprenta

Slot microSD

Bluetooth 5.0

USB Type C

Ambalaj

Cutia in care vine Nokia 8 nu difera fata de cutiile anterioare de pe vremea lui Windows Phone. Gasesti in interior strictul necesar: incarcator, casti, cablu USB C. Nu stiu cata importanta are, insa accesoriile sunt foarte calitative.

Design

Nokia 8 incearca sa fie original. Este construit din aluminiu si sticla, nu are muchii taioase iar antenele sunt trase pe marginile lui. Nokia 8 putea sa fie un telefon cu un design original daca nu imprumuta de la HTC butoanele de Android, in special butonul Home. Altfel nu are nici o trasatura de la alte modele, ceea ce este de apreciat in zilele noastre cand toate telefoanele par sa fie identice.

Butoanele de control sunt toate pe partea dreapta si le-am gasit un defect. Desi sunt metalice, butonul de power este mic si nu il pot deosebi de butoanele de volum. De foarte multe ori mi s-a intamplat sa le confund. As fi preferat ca butonul power sa aiba cateva striatii.

Jack-ul audio este prezent in partea superioara asa cum nu am mai vazut de multa vreme la un telefon. Difuzorul este pe buza inferioara si foarte usor de acoperit cand te joci.

Constructia metalica nu-l ingreuneaza foarte mult. Se simte solid si nu pare sa se strice prea usor. L-am primit cu cateva zgarieturi destul de adanci, ceea ce inseamna ca a fost scapat serios pe jos. Daca nu s-a spart si are cicatrici atat de mari inseamna ca este destul de rezistent.

Motivul pentru care cred eu ca a fost scapat este spatele metalic foarte alunecos. Telefonul iti scapa printre degete si o husa ar fi necesara mai ales pana te obisnuiesti cu el.

Ecran

Este vorba de un panou IPS de 5.3 inch cu rezolutia de 1440 x 2560 pixeli. Este luminos, are culori naturale, unghiuri largi, nimic de reprosat. Este un ecran bun dar cu o mica problema ce nu tine neaparat de el. Functia Always On Display care afiseaza data si ora dupa ce stingi telefonul nu este una tocmai inteligenta pe acest model. Vorbim despre un ecran IPS, ceea ce inseamna ca desi data si ora sunt afisate doar in partea de sus a ecranului, tot ecranul se va aprinde si va lumina foarte slab. De obicei aceasta functie este buna daca panoul ecranului este un AMOLED, caz in care se aprind doar pixelii care afiseaza data si ora, restul ecranului fiind complet negru, adica stins. Din pacate Nokia 8 are ecran IPS, iar functia Always on Display nu te ajuta sa economisesti baterie.

Difuzor

Sa fiu sincer nu este ceva spectaculos. Este un difuzor care se aude clar, destul de tare si cam atat. Nu distorioneaza la volum ridicat, vocea este clara, totul este redat corect.

Camera

Marea dezamagire este camera. Imi pare rau ca spun asta despre un Nokia, insa camerele nu sunt deloc cele mai bune de pe piata si cu siguranta nu cred ca sunt demne de un flagship in anul 2018. Sa va explic de ce.

Camerele principale sunt de 13MP fiecare, iar cea frontala tot de 13MP. In teorie ar trebui sa se descurce foarte bine si sa ofere imagini foarte bune. Partial isi fac treaba, pozele nu sunt cele mai rele. Insa timpul de declansare este foarte mare indiferent ca este zi sau noapte. Camera principala mai are mult de lucru, iar focalizarea este foarte greoaie pe ambele parti. In lumina scazuta este aproape imposibil sa realizezi o fotografie clara.

Stabilizarea este aproape inexistenta si pozele realizate noaptea sau chiar si ziua in miscare sunt indescifrabile. Nokia 8 nu a reusit sa ma impresioneze la acest capitol si de multe ori am preferat sa-mi scot iPhone-ul si sa fac o instantanee deoarece cu Nokia 8 dura prea mult si ratam actiunea. Uite o poza facuta din masina cand aveam maxim 10km la ora.

In schimb daca nu te grabesti sa faci o poza ele nu sunt rele. Arata foarte bine, sunt clare si in bataia soarelui exceleaza. Va las cateva fotografii in mai multe conditii meteo.

Autonomia

Bateria de 4000 mAh se descurca foarte bine. Mentine telefonul in viata de dimineata pana seara si iti mai ramane baterie si pentru petrecerea de diseara. Dimineata il poti pune la incarcat. L-am utilizat intens si mi-a placut ca nu trebuie sa-l pun la incarcat atat de des. Plus ca incarcarea este rapida. La acest capitol Nokia 8 s-a descurcat excelent.

Software

Nokia 8 are un soft bun, insa are cateva bug-uri pe care nu le-am inteles. Este Android Oreo curat, fara nici un fel de aplicatie instalata in afara celor de la Google. Cu toate ca discutam despre o versiune curata de Android, nu inteleg de ce pe acest telefon sunt bug-uri iar pe Pixel nu. Optimizarea nu este la acelasi nivel ca la un Pixel, insa te bucuri de Android curat si de update-uri rapide.

Bug-urile pe care le-am intalnit au fost destul de urate: telefonul se bloca cand primeam apeluri, imaginea ingheta, tastatura ramanea deschisa peste meniu, iar daca eram in apel si voiam sa intru in meniu puteam sa-mi iau adio de la interlocutor. Se intampla aproape zilnic.

Concluzie

Nokia 8 este catalogat drept un flagship, insa nu mi-a oferit aceasta senzatie nici macar o clipa. Ceva ii lipseste insa nu mi-am dat seama ce anume. Constructia este solida, design-ul ii confera o nota premium, insa in utilizare lucrurile difera. Blocajele dese,camera cu foarte mult lag…nu la asta te aspteti cand dai 2000 de lei pe un smartphone de top semnat Nokia. Imi pare rau.

PRO

Constructie solida

Jack audio

Senzor amprenta rapid

Autonomie buna

Slot microSD

Incarcare rapida

CONTRA

Camera declanseaza foarte greu

Stabilizarea imaginii se realizeaza foarte greu

Soft-ul desi este Android pur are bug-uri si se misca greoi

Camera nu are zoom optic

Disponibilitate

Nokia 8 este disponibil in Romania de ceva timp si pretul este unul corect. Costa in jur de 2000 de lei, uneori chiar sub aceasta suma. Daca ma intrebati pe mine, telefonul este totusi un flagship, are un procesor modern, o camera care face fotografii bune (cam greu) si o autonomie ridicata. Daca il prinzi la oferta sub 2000 de lei atunci cu siguranta ai facut o afacere reusita. Sper ca Nokia 9 sa fie cu adevarat un flagship. Nokia 8 merita o sansa, este primul telefon de top al companiei cu sistem Android si poate primeste un update care sa rezolve problemele actuale. Aveam asteptari mai mari de la Nokia si am fost usor dezamagit. Insa SPER la o evolutie frumoasa.

La eMAG costa 1940lei.

La PC Garage costa 1999 lei.