An de an apar noi tehnologii, noi gadget-uri si noi functii despre care aflam ca avem nevoie fara sa ne fi gandit niciodata pana in acel moment ca am avea nevoie de asa ceva. An de an ni se spune ca trebuie sa facem upgrade la telefon, procesor, soft etc. Dar oare chiar este asa? Este nevoie de upgrade in fiecare an? Voi la cat timp va schimbati gadget-urile?

Telefoane de top apar in fiecare an. Cu fiecare model nou aflam ca modelul anterior este invechit, slab, prost, meh, numai bun nu este. Producatorii ar da orice sa-ti cumperi noul model chiar daca actualul tau telefon nu are nici o problema.Dar este vechi. Si este negru. Poate vrei unul albastru.

La fel se intampla si cu televizoarele. Noile modele sunt “mai mari, cu imagini mai clare, culori mai naturale”. Cand de fapt se vad la fel…sau diferenta este prea mica incat sa conteze. Si la fel, modelul de anul trecut este slab, vechi, prost, meh, trebuie schimbat. Nici tu nu sti de ce trebuie schimbat, dar o faci pentru ca…a aparut un model nou si sigur trebuie sa fie mai bun.

Dar serios acum. De ce ti-ai schimba an de an electronicele din casa? Tehnologia evolueaza foarte repede, insa de la un an la altul este un salt mult prea mic incat sa simti avansul tehnologic. Nu ma refer strict la telefoane ci ma refer in general.

Stiu persoane care isi schimba anual telefonul, televizorul, calculatorul, tableta, TOT! Chiar daca ele functioneaza fara probleme ajung pe OLX de vanzare pentru ca au aparut modele noi. Daca esti o persoana care are prea multi bani atunci inteleg de ce le schimbi des. Dar daca esti un om simplu, care sunt motivele (pertinente) pentru care ajungi sa schimbi an de an gadget-urile din casa sau din buzunar?

Personal nu am simtit niciodata nevoia sa imi schimb an de an telefonul, televizorul sau ce gadget mai detin eu. Recunosc ca pe moment ma tenteaza aspectul noului produs, insa acest lucru nu mi-ar aduce un spor de performanta. Doar arata altfel.