Review ASUS ROG Gladius II – mouse performant cu iluminare RGB

Perifericele ASUS s-au maturizat in ultimii ani si au ajuns sa fie considerate in unele cazuri produse din clasa high end. ASUS ROG Gladius II este un mouse pe care il poti considera de top nu datorita pretului sau al luminitelor ci datorita felului in care se comporta in gaming pe aproape orice suprafata.

Ambalaj

Mouse-ul vine impachetat intr-o cutie oarecare de mouse. Nu este ceva ce nu ai mai vazut pana acum, insa trebuie sa mentionez aici doua aspecte importante: in cutie o sa gasesti 2 switch-uri OMRON de rezerva si 2 cabluri. Unul este cauciucat(1m), iar celalalt este imbracat in textil(2m).

Design

La acest capitol am cateva lucruri de mentionat. Fata de generatia anterioara a suferit cateva modificari majore. In primul rand este mai inalt si il prinzi mai bine in palma. Daca ai o mana mare deja ai un avantaj.

Un alt aspect de mentionat este accesul la suruburi. Nu mai este nevoie sa dezlipesti talpile din teflon ca sa ajungi la suruburi. Acestea sunt ascunse sub niste capacele de cauciuc si astfel salvezi talpile din teflon. Ca sa schimbi switch-urile ai nevoie de 2-3 ani de utilizare intensa pentru ca nu cedeaza atat de usor.

A aparut un buton in plus pe lateralul din stanga. Sincer sa fiu este usor incomod pentru ca degetul mare vine fix peste el. Acest buton te ajuta sa tintesti mai bine cand folosesti un sniper. Daca ti apasat butonul atunci cand tintesti, DPI-ul scade suficient de mult incat tinta sa ramana fixa pe capul inamicului. E super tare in PUBG.

Luminitele sunt evidente. Are o banda LED la baza care arunca lumina pe suprafata pe care este asezat mouseul producand un efect care te lasa fara cuvinte. Stiu ca multi nu sunt de acord cu luminitele, dar asta e. Le poti dezactive din software.

Are cauciuc pe ambele laturi pentru aderenta, click-uri cu o cursa medie si cablu detasabil. Insa nu se scoate atat de usor. Trebuie sa tragi de un slider de pe spatele mouse-ului. Este o siguranta ca sa nu iasa cablul cand tragi mai tare de mouse.

Senzatia generala este de calitate si de produs high end. Suprafata este foarte fina si in acelasi timp aderenta atunci cand ai mana transpirata. Este ergonomic, confortabil si atrage privirile.

Software

La fel ca orice alt mouse ASUS ai un soft bine pus la punct de unde poti seta tot ce vrei. Nu este ceva ce nu ai mai vazut pana acum. Atasez cateva capturi de ecran ca sa va faceti o idee. Personal nu am intalnit nici o problema cu acest soft.

In utilizare

L-am folosit atat in jocuri precum PUBG si LoL cand eram acasa, dar il luam si cu mine la birou ca sa lucrez cu el. L-am preferat pe acesta decat WT425. Este foarte precis, asta am remarcat inca de la primele minute de utilizare. Aluneca mult mai bine pe suprafata de utilizare. Am folosit un mousepad ASUS de care am fost foarte incantat.

La birou l-am folosit zilnic 8 ore pe zi si i-am descoperit valorea in Photoshop unde aveam nevoie din nou de precizie. L-am folosit direct pe birou si din nou s-a comportat excelent. Mai rar sa gasesti un mouse care sa se comporte la fel de bine si pe birou si pe mousepad.

Butonul lateral este usor deranjant, dar cred ca te obisnuiesti cu timpul. Tot voiam sa apas pe el din instict 🙂 In rest nu am ce sa ii reprosez. Se misca excelent in orice ii dai de facut, este confortabil, arata foarte bine si cred ca la pretul de 459 lei este o afacere buna.