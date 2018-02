DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Dacia a lansat oficial a doua versiunea a lui Duster, deja celebrul SUV al companiei. Am vrut sa-l testam si noi sa vedem ce poate, asa ca am luat unul timp de un weekend si l-am dus la munte, printre noroaie, zapada si gheata. Haideti sa vedem impreuna ce a iesit!

Dar inainte de toate, o mica precizare. Pentru ca suntem la inceput de drum cu testele auto, dar ne propunem sa facem cat mai multe de acum incolo, vreau sa va spun si ceea ce ne va deosebi de restul jurnalistilor din domeniu. Veti avea parte doar de review-uri sincere, pragmatice, scrise de niste pasionati de tehnologie dar si de automobile. Nu vom oferi complimente gratuite si nici nu vom vorbi mult fara sa spunem nimic.

Dacia Duster 1.5 dci 4×4 ne-a fost oferit in teste de catre Auto Europa – Timisoara (concesionar Dacia, Renault, Nissan). Urmeaza sa testam, in perioada urmatoare: Dacia Duster 2018 EDC (cutie automata) – vom face un comparativ cu manuala 4×4, Nissan Navara, Renault Zoe 40 KW, Nissan Leaf (cand apare) si altele.

Dotari si specificatii

Am primit in teste versiunea cu motor 1.5 dci, 110 cai putere, tractiune 4×4, cutie manuala cu 6+1 trepte si varianta de echipare Prestige, adica varful de gama. Printre dotarile pe care aceasta varianta de echipare le are, in standard, sunt urmatoarele:

Jante aliaj usor de 17 inch

Media Nav

Aer conditionat automat (climatizare) cu o singura zona

Scaune fata incalzite

Camera pentru mersul cu spatele + senzori acustici de parcare (fara display)

Insa pe langa faptul ca masina testata a fost varf de gama, a mai avut si cateva dotari optionale precum: card “maini libere” (keyless go si entry), detectare unghi mort, camera multi-view (4 camere: fata, spate, stanga, dreapta), culoare Orange Atacama.

Cu toate acestea, mai exista o dotare optionala pe care masina testata nu o avea: scaune imbracate in piele. Chiar si asa, dupa parerea mea dotarile de pe Prestige sunt mai mult decat suficient.

Aspect interior si exterior

Exterior. Incepem cu ceea ce se vede: design-ul. Desi masina seamana foarte mult cu Dusterul de pana acum, oficialii francezi spun ca noul model a fost complet redesenat pentru o mai buna organizare a spatiului.

Va spun din start, mie unul mi-a placut mult. Din lateral seamana foarte mult cu vechiul model, insa in realitate s-a schimbat si acolo cam totul: geamurile sunt putin mai mici, datorita parbrizului mai inclinat iar partea frontala are noi ornamente.

In schimb fata si spatele masinii sunt complet schimbate, chiar daca ideea generala de design aduce, in continuare, cu vechiul Duster. Pe fata avem lumini de zi cu LED (DRL) care arata foarte bine iar pe spate avem stopuri patrate tot cu LED, despre care unii spun ca seamana cu cele ale unui competitor. 😀

Interior. Daca la exterior inca mai exista elemente care te duc cu gandul la vechiul Duster, la interior mi se pare ca avem cu totul alta masina. Bord nou, scaune noi si fete de usi schimbate.

Intreg habitaclul Dusterului 2018 e complet schimbat si arata mult mai bine. Bordul a fost refacut complet, acum navigatia nu mai e amplasata foarte jos iar gurile de aerisire sunt mai aratoase. Insa piesa de rezistenta a consolei centrale mi se pare ca este modulul climatronic: unul complet nou in gama Renault, modern si care iti da impresia ca e facut din mici LCD-uri.

Mi-a mai placut foarte mult si volanul, insa pe acesta l-am mai vazut pana acum, butoanele de control din consola centrala si noul schimbator de viteze. Am mai apreciat si ca toate butoanele geamurilor sunt iluminate.

Spatiu de depozitare sub scaunul pasagerului Noul climatronic Maker:S,Date:2017-9-12,Ver:6,Lens:Kan03,Act:Lar02,E-ve Maker:S,Date:2017-9-12,Ver:6,Lens:Kan03,Act:Lar02,E-ve Clepeta deschidere rezervor

Plasticul la interior este in continuare unul tare si ieftin, insa care nu arata deloc rau. Fetele de usi din fata, in schimb, au piele pe cotiera si plastic moale langa manerul de deschidere a usii. Maner care, apropo, e facut din aluminiu.

Tot la interior am apreciat ca exista o “aripioara” intre scaun si consola centrala care impiedica mizeria sa cada acolo.

Insa, cum nimic nu e perfect, am si cateva puncte negative la interior.

Butoanele de pe volan nu sunt iluminate. A fost destul de amuzand cand, pe autostrada, la 130 la ora, cautam sa setez viteza cruise control-ului. Dupa ce te obisnuiesti cu pozitionarea lor le gasesti usor, insa as fi preferat sa coste masina cu 50 euro in plus (desi e exagerat) si sa ai lumina sub aceste butoane.

Cotiera e utila si confortabila la drum lung, cand nu prea schimbi treptele de viteza. Pe de alta parte, in oras te incomodeaza foarte mult pentru ca schimbatorul de viteze e prea scurt pentru a putea face schimbarile si a pastra in acelasi timp mana pe cotiera.

Lumina butonului pentru dezactivarea senzorului de unghi mort se oglindeste noaptea in geamul lateral

Mi-ar fi placut ca oglinzile laterale sa fie o idee mai mari

Cred ca era bine daca clapeta pentru deschiderea capacului rezervorului sa nu fie pe podea, langa picioare

Tinuta de drum, confort si motorizare

Tinuta de drum si confort. Am facut, in total, 451 km cu noul Duster. Am mers cu el pe drum national, autostrada, drum judetean, drum forestier si, intr-un final, niste drumuri care nu erau publice, de munte. Mi-am facut o idee mai mult decat completa despre cum se comporta Dacia Duster 2018 la drum.

Pot sa va spun din start ca este cea mai antifonata si cea mai comoda Dacie din istorie. Scaunele sunt mult mai confortabile si in masina e neasteptat de liniste pana in jurul vitezei de 90 Km/h. Dupa aceea apare zgomotul de rulare care este unul acceptabil daca nu depasesti 130 Km/h, viteza legala pentru autostrazile din Romania.

In oras, pana la viteza de 70 Km/h, nu auzi decat rontaitul motorului diesel, dar si asta nu tot timpul, mai ales ca la semafor acesta se opreste. Iar daca tot vorbim despre oras, va pot spune ca noua directie electrica e geniala. Merge atat de usor incat e o placere sa faci manevre de parcare.

Am plecat la drum patru persoane cu bagaje pentru un weekend. Portbagajul a fost plin ochi, dar am avut cu noi si alte lucruri pe langa haine. Cred ca spatiul din masina poate face fata cu brio unei familii cu 2-3 persoane cu bagaje pentru o saptamana.

La nevoie portabagajul se poate dubla prin rabatarea banchetelor si desi suprafata scaunelor devine una inclinata, nu exista o treapta intre portbagaj si acestea.

Capitolul confort pentru pasageri ar castiga un punct prin includerea unui reglaj pe inaltime pentru scaunul din dreapta. Unele persoane se pot simti prea jos pe el.

Motorizare. Motorul de 1.5 dci si 110 CP este unul destul de sprinten, insa odata ce ai incarcat masina la maxim acceleratiile se fac putin mai greoi. Cu 2-3 persoane, in schimb, puterea oferita e mai mult decat suficienta.

Pe autostrada merge lejer cu 135 Km/h, dupa care accelerarile devin mai lente. Pe celelalte drumuri, daca ai de facut o depasire pana in 110-120 Km/h n-ai de ce sa-ti faci probleme.

Cutia de viteze are 6 trepte insa, in general, mi se pare ca poti folosi lejer doar 5 trepte. De ce? Pentru ca treapta 1 e atat de scurta incat la inceput credeam ca n-ai nevoie de ea. Poti pleca lejer cu a doua ca si cand ai pleca cu o masina mica cu treapta intai. Ba mai mult, poti face urcari mici cu treapta a doua fara probleme. In schimb, cand am ajuns la niste urcari mai puternice pe noroi am invatat pentru ce e buna treapta 1 pe Duster.

Dotari si optionale

Climatizare automata. Estetic v-am spus, panoul de control al climatizarii arata foarte bine. Acum sa va spun si cum merge. Pai merge destul de bine, pus pe 22.5 grade temperatura in masina e una placuta. Totusi, ventilatia sta pe treapta a doua, chiar daca temperatura a constanta, si zgomotul produs de aceasta e un pic mai mare decat ma asteptam. Pe treapta intai ventilatia nu se aude deloc, insa setarea trebuie facuta manual.

In general, climatizarea se descurca bine si cu dezaburirea geamurilor. Totusi, daca ploua si creste umiditatea s-ar putea sa fii nevoit sa apesi din cand in cand butonul de dezaburire parbriz, care ridica ventilatia la maxim, pentru ca altfel geamurile laterale se vor aburi cu totul iar parbrizul va pierde din zona de vizibilitate.

Scaune incalzite. Incalzirea in scaune este una clasica, e ce aveam pe Megane 2 din 2003+. Adica un buton simplu, pornit-oprit, fara niciun LED sau martor in bord. Scaunul se incalzeste puternic si repede iar daca-l lasi sa mearga pana la capat incalzirea se va opri singura si va mai porni la loc doar daca acesta se raceste destul de tare.

Camere video si senzori de parcare. Camera video spate si senzorii de parcare mi se par de maxima utilitate. Imaginea e destul de clara si senzorii sunt precisi. Restul camerelor (fata, stanga si dreapta) nu mi se par foarte necesare. Daca faceti mult offroad, pe drumuri mai greoaie, poate devin mai utile.

MediaNav. Nu sunt multe de spus aici, e acelasi MediaNav de pe toate Daciile. Stie radio, USB, navigatie si bluetooth. In plus, ai si cateva date interesante despre masina, fie despre modul de condus fie despre partea offroad: inclinatie orizontala, verticala si busola. Mi-ar placea ca pe viitor sa vad Android Auto si Apple CarPlay pe ea.

Card “maini libere”. Nu stiu daca as plati 200 euro pentru aceasta optiune, dar cu siguranta e una utila si binevenita. Poti sa pastrezi cartela in buzunar (sau geanta/ghiozdan) iar atunci cand te apropi de masina aceasta se va deschide. Mai mult, atunci cand te departezi aceasta se va inchide si va claxona scurt ca sa te atentioneze. Nu e ceva nou in industria auto, dar e nou in ograda Dacia.

Functia are si o mica problema: raza de actiune e destul de mica. Am vazut asta cand spalam masina: atunci cand ajungeam la usa soferului masina se deschidea, cand ajungeam in spatele masinii aceasta se inchidea si claxona. A devenit enervant asa ca am scos cartela si am lasat-o in habitaclu.

Dacia Duster 2018 keyless go Dacia Duster 2018 keyless go

Detectie unghi mort. In fiecare oglinda ai un mic LED care se aprinde daca in unghiul mort (cel pe care nu-l acopera oglinda) e o masina. Totul se realizeaza cu un senzor de parcare amplasat pe bara fata. Acesta functioneaza ok dar poate da eroare daca masina e murdara.

Am ales sa vorbesc doar despre dotarile care aduc ceva in plus in gama Dacia, restul (geamuri electrice, cruise control, etc.) sunt dotari deja obisnuite chiar si pentru producatorul roman.

Consum de carburant

Am resetat kilometrajul la inceperea weekendului si l-am lasat asa pana la intoarcere. Dupa 451 Km am avut un consum de 6.8 /100 Km.

Am observat ca dupa vreo 10 Km de mers prin oras (Timisoara) consumul nu sarise de 8-9%. Mai pot sa va spun ca dupa 80 Km de mers pe autostrada cu 135 Km/h consumul era undeva la 8 l/100 km, dupa care a inceput sa scada deoarece am inceput sa merg in coloana pe un drum national.

Pe de alta parte, consumul a mai crescut cand am facut 10 Km in 2 ore pe un drum forestier destul de tehnic, cu gheata si noroi.

In orice caz, in final, 6.8% mi se pare ok. Sunt absolut convins ca masina poate obtine lejer 6% cu o incarcare la jumatate si mers doar pe asfalt.

Cum merge Duster 2018 off-road?

Dupa ce am iesit de pe drumul national si am luat-o spre munte, cu scopul de a ajunge la cabana unde vom fi cazati, a inceput si un drum comunal destul de rau. Multe gropi si santuri, pentru ca asa sunt drumurile noastre destinate turistilor.

Va spun drept, asa ne-a castigat Dusterul pe noi. Gropile si santurile, daca nu le luati cu viteza, sunt desert pentru noua Dacie. Suspensia le absoarbe cu profesionalism si calatoria e cat se poate de confortabila in conditiile date.

Am continuat testearea SUV-ului romanesc pe un drum forestier (in acte judetean) unde desi gropile au disparut, a aparut noroiul, gheata si zapada. Au fost cateva urcari unde as fi zis ca Duster ar putea avea probleme (cea mai mare, undeva la 13 grade pe gheata) insa nu s-a intamplat deloc asa. Masina n-a pierdut deloc aderenta si tractiunea 4×4 si-a facut treaba cu brio.

Intr-o zona m-am dat jos sa verific drumul si pe jos era o gheta atat de alunecoasa ca nu ma puteam tine pe picioare. Am reusit sa prind aderenta pe doua roti laterale si am plecat mai departe ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Avem jos doua vide0-uri.

In poza de mai jos am urcat o panta de 14 grade (conform computerului de bord) cu noroi moale. Pe la jumatate toate rotile se invarteau in gol. N-am vrut sa-l fortez prea mult, insa probabil ca as fi urcat-o pana la urma.

Dacia Duster 2018 – panta cu noroi ~14 grade inclinatie Dacia Duster 2018 – panta cu noroi ~14 grade inclinatie

Ultima parte a calatoriei a fost data de urcarea spre un sat rasfirat de munte, pe un drum cu noroi de 20-30 cm unde am zis ca ne vom distruge hainele impingand masina. Din nou, n-a fost asa, desi la un moment dat situatia a devenit cam… moale. 🙂

In fine, tot ce vreau sa spun e ca Dusterul te poate duce oriunde si nu prea ai cum sa ramai cu el undeva, decat daca o cauti cu lumanarea. Orice drum e ok pentru Duster.

Ca o paranteza, vreau sa dau nota 10 pentru HDC (Hill Descend Control), functia care da posibilitatea oricui sa coboare o panta in siguranta, indiferent de experienta offroad. Functioneaza cu masina scoasa din viteza sau nu. Eu am folosit-o in a 1-a pentru viteze mai mici sau in a 2-a daca am vrut sa cobor mai repede. Nu recomand sa o folositi in neutru totusi, pentru ca frana de motor ajuta mult.

In final, vreau sa va spun ca am incercat sa merg pana unde am putut doar cu tractiunea fata activata, ca sa vad pana unde ar merge un 4×2 normal sau cu cutie automata. Sunt de parere ca pentru 90% dintre utilizatori o versiune automata si fara 4×4 e mai confortabila si mai mult decat necesara. De asemenea, un set bun de cauciucuri face diferenta intre o masina impotmolita, fie ea si 4×2, si una care trece usor de obstacole.

Preturi si concluzie

Exemplarul testat de noi pleaca de la 18750 Euro (cutie manuala, 4×4) dar cu toate dotarile optionale a ajuns pana la 19700 Euro. Este un pret mare pentru multa lume, insa dat fiind faptul ca sunt la zi cu preturile SUV-urilor din zona de pret ~20.000 Euro pot sa va spun ca alternativele sunt foarte limitate la acest nivel de echipare, motorizare si tractiune.

Sunt de parere ca Dacia Duster 2018 este o masina corecta, care-ti intoarce inapoi investitia in confort, dotari si o tinuta de drum buna. E o masina romaneasca foarte buna pentru Romania.

Totusi, daca nu va doriti un SUV cu dotari maxime si, de exemplu, un simplu sistem de aer conditionat ar fi suficient pentru voi, atunci puteti cumpara un Duster 1.2 TCe 125 CP, 4×4, in versiunea Confort, cu 16200 Euro. Evident, va puteti configura un Duster direct pe site-ul Dacia, iar daca sunteti din judetul Timis puteti programa un test-drive la AutoEuropa Timisoara.

Plusuri

mult mai silentioasa decat orice alta Dacia de pana acum

mult mai confortabila

consum bun de carburant

sistem 4×4 foarte bun pentru utilizatorul obisnuit

toate dotarile de care ai putea avea nevoie

HDC face toti banii

un progres imens pentru Dacia, poate concura lejer cu masini din clasa de mijloc

design exterior placut, design interior mult imbunatatit

Minusuri

lipsa butoanelor iluminate pe volan

treptele de viteza se schimba greu cu mana pe cotiera

masina devina zgomotoasa dupa 120 Km/h

Daca am omis ceva in acest review, puteti sa-mi spuneti in sectiunea de comentarii. Voi incerca sa testez pe versiunea cu EDC, care inca n-a ajuns la mine.