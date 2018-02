DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Haideti sa vorbim putin. Voi ce semnal aveti la telefon in acest moment? Nu vom arunca cu pietre in stanga si in dreapta si nici nu vom ridica in slavi pe cineva. Insa tinand cont de faptul ca in anul 2020 (vai cum suna) vom avea 5G, sunt curios cati dintre voi va bucurati cu adevarat de actuala tehnologia 4G.

Fara sa par rautacios, majoritatea localitatilor din Romania abia au 3G. Nu o spun din auzite ci am simtit pe pielea mea anul trecut cand am facut cateva drumuri prin tara. Sunt localitati unde semnalul se pierde la anumiti operatori, insa noi visam la 5G.

Telefoane compatibile cu tehnologia 4G poti sa gasesti AICI si AICI.

Sunt pe Orange, iar in Bucuresti pe strazi nu am deloc probleme cu semnalul. Insa pe DN1 (aproape de Sinaia) am ramas fara semnal si ma chinuiam sa postez o poza pe Facebook. La fel am patit si in multe cladiri din Bucuresti si chiar la mine in casa. Exemple tot am.

Viteza pe 4G in Bucuresti este foarte buna. Am prins 150Mb download si 80 upload undeva prin centru, iar in prezent am viteza asta intr-o cladire de birouri. Per total sunt multumit de 4G cand sunt pe strazi. In cladiri am numai belele…

Voi in ce situatie sunteti? Cum stati cu semnalul?