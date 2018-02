Review monitor ASUS ROG Strix XG32V

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

La inceputul anului am fost la un eveniment unde ASUS a prezentat o serie noua de monitoare. Am scris despre asta la momentul potrivit, articol AICI. Tot atunci am plecat acasa cu modelul mentionat in titlu: XG32V. Dupa cateva saptamani in care m-a incantat cu prezenta lui pe birou si dupa numeroase titluri jucate impreuna, uite impresiile mele despre acest monitor.

Design

Sunt ferm convins ca atunci cand discuti despre design-ul unui obiect, indiferent ca este un monitor sau un mouse, parerile vor fi mereu altele. Pentru ca este o treaba subiectiva si este greu sa multumesti pe toata lumea.

Monitorul de fata exceleaza la capitolul design daca esti un gamer si iti plac lucrurile duse la extrem. Daca ai pune un monitor “simplu” langa acest model probabil ai observa cata opulenta emana acest monitor.

Pentru ca din orice unghi l-ai privi parca striga “eu sunt cel mai tare”. Design-ul stativului si al piciorului, dar si textura de pe spatele monitorului, te vor transpune automat in alta liga a monitoarelor.

Sa nu mai zic de LED-ul rosu de sub picior ce proiecteaza sigla ROG pe birou! Ca sa vada lumea ca ti-ai permis. Dar pe langa aspectul demn de 2018, i-am gasit un defect. Sau doua. In primul rand ca este foarte mare. Foarte mare! Nu diagonala este de vina ci cele 3 picioare. Pe biroul meu unde am avut si monitoare de peste 30 de inch, acest model a incaput cu greu. Picioarele ocupa foarte mult loc si trebuie sa aveti mare grija la acest aspect.

Un alt minus din punctul meu de vedere sunt butoanele amplasate pe spate si nu foarte intuitive. Chiar aveam nevoie de o telecomanda sau butoane frontale un monitor atat de mare. Dar un design care iti ridica parul pe maini merita un astfel de sacrifiu. Doar priviti pozele atasate.

Bine, bine, arata exceptional, dar se vede bine? Cu ce ma ajuta in jocuri?

Pai te ajuta si hai sa iti spun de ce. In primul rand ca foloseste un panou de ultima generatie. Este vorba de un WLED VA de 31.5 inch, rezolutie 2560 x 1440 pixeli si timp de raspuns de 4ms GtG. Pe langa faptul ca iti ofera culori mult mai bune si mai naturale decat un TN (va rog sa nu mai jigniti TN-urile ca au ajuns la o calitate foarte buna), ai un timp mic de raspuns si o rata de refresh de 144Hz.

Mai important de atat este si spectrul de culoare de 125% sRGB, dar si luminozitatea de 300cd/m2. Diferentele dintre un monitor de 1ms si 144Hz la 1200 lei si unul care costa peste 2000 de lei, chiar 3000 de lei probabil, nu constau doar in design.

Desi gasiti aceleasi specificatii incepand de la 1000-1200 lei, diferenta consta in panoul folosit, generatia lui, calitatea imaginii pe care o primesti si chiar in calitatea constructiei. Nu cred ca ti-ai dori un monitor care sa sufere de pixeli morti, bleeding sau ghosting. Desi are tot 144Hz si 1ms.

Exemplarul ajuns la mine a functionat fara probleme. Panourile VA, desi ofera culori mai bune decat TN-urile folosite in mod obisnuit pentru monitoarele de gaming, sufera de anumite probleme precum ghosting-ul. Personal imi este greu sa cred ca in anul 2018 mai poti gasi monitoare cu astfel de probleme mai ales in categoria high end unde pretentiile sunt foarte mari din partea gameri-lor. Iar daca o companie s-ar prezenta cu un model problematic, cu siguranta va fi criticata dur de jucatorii profesionisti.

Curbura ecranului doar o voi mentiona. De ce sa ai un monitor curbat? Pai pentru ca se poate, de ce nu?

Partea interesanta si care probabil va imparti fanii in doua tabere este iluminarea RGB. Acest monitor dispune de o iluminare RGB pe partea din spate ce poate fi sincronizata cu iluminarea altui produs ASUS precum un desktop, mouse, tastatura etc.

FreeSync nu mai este o noutate si functia este disponibila si pe monitoarele accesibile. Dar o mentionez deoarece nu toate modelele de top o adopta, in liga aceasta existand si monitoare cu G-Sync.

Specificatii

Diagonala: 32 inch

Rezolutie: 2560 x 1440 pixeli

Ecran curbat: da

Panou: WLED VA

Culori: 125% sRGB

Luminozitate: 300cd/m2

Contrast: 3000:1

Timp de raspuns: 4ms GtG

Rata refresh: 144Hz

Conectica: HDMI 2.0, DP, mini DP, jack, 3x USB

Reglaj: inaltime, inclinare

Montura perete: da, VESA 100×100

FreeSync: da

Altele: GamePlus (timer, indicator FPS, tinte, etc), Low Blue Light, 8 moduri de imagine

Pret si disponibilitate: update in curand